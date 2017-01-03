علي مبخوت هداف 2016

تصدر نجم منتخبنا الوطني ونادي الجزيرة، علي مبخوت قائمة هدافي عام 2016، برصيد 38 هدفا، سجلها في دوري الخليج العربي «31» هدفا، وكأس رئيس الدولة «6» أهداف، وهدف في دوري أبطال آسيا، التي شارك الجزيرة في نسختها الماضية، متفوقا على جميع اللاعبين الأجانب بالدوري.

ولم يكتف مبخوت بذلك، حيث تفوق في إحصائيات دوري الخليج العربي منذ انطلاقة عصر الاحتراف وأصبح مبخوت ثاني هدافي عصر الاحتراف برصيد 81 هدفا، بعد جيان الذي سجل 96 هدفاً، ليثبت مبخوت أنه موهبة تهديفية تستحق كل التقدير، ولا يزال أمامه الكثير لكي يقدمه لكرة الإمارات.

وفي إحصائية هدافي العام المنصرم 2016، جاء هداف الوصل البرازيلي ليما في المركز الثاني برصيد 35 هدفا حيث سجل «28» في دوري الخليج العربي، «4» في كأس الخليج العربي، و«3» في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويعتبر ليما من أبرز اللاعبين الأجانب في دورينا.

الثالث

ويقول منصور عبدالله المتخصص في الإحصائيات إن الأرجنتيني سبيستيان تيغالي لاعب الوحدة، جاء في المركز الثالث برصيد 28 هدفا، سجل منها «23» في دوري الخليج العربي، «4» في كأس الخليج العربي، وهدفا في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

فيما جاء لاعب العين البرازيلي دوغلاس في الركز الرابع برصيد 26 هدفا، سجل «14» هدفا منها في دوري الخليج العربي، و«4» في كأس الخليج العربي، و3 أهداف في مسابقة كأس رئيس الدولة، و5 أهداف في دوري أبطال آسيا، كما احتل السنغالي ماخيتي ديوب المركز الخامس برصيد 23 هدفا، سجل منها 18 هدفا في دوري الخليج العربي، و5 أهداف في كأس الخليج العربي.

واحتل السوري عمر خريبين مهاجم الظفرة المركز السادس برصيد 23 هدفا، سجل منها 16 هدفا في مسابقة دوري الخليج العربي، و6 أهداف في مسابقة كأس الخليج العربي، وهدف في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، واحتل البرازيلي كايو كانيدو لاعب الوصل المركز السابع برصيد 17 هدفا، سجل 12 هدفا منها في مسابقة دوري الخليج العربي.

وهدفين في مسابقة كأس الخليج العربي، و3 أهداف في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجاء البرازيلي فاندرلي سانتوس في المركز الثامن برصيد 15 هدفا، سجل 8 أهداف منها في مسابقة دوري الخليج العربي، و5 أهداف في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهدفين في دوري أبطال آسيا.

وجاء المولدوفي هنريكي لوفانور لاعب الشباب في المركز التاسع برصيد 15 هدفا، سجل منها 5 أهداف في دوري الخليج العربي، و 9 أهداف في مسابقة كأس الخليج العربي، وهدفا في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجاء الأرجنتيني خواكين لاريفي مهاجم بني ياس السابق في المركز الأخير برصيد 14 هدفا، سجل 9 أهداف في دوري الخليج العربي، و4 أهداف في كأس الخليج العربي، وهدفا في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

نادي الهاتريك

وفي إحصائيات سريعة لمسابقة دوري الخليج العربي يقول منصور عبد الله إن الثنائي علي مبخوت وكابي تصدرا نادي «الهاتريك» بعدد 5 «هاتريك» والاثنان لم يسجلا سوبر هاتريك، كما جاء تصدر الجزيرة ترتيب دوري الخليج العربي بعد غياب 39 جولة، وبلغت نسبة تصدر الجزيرة لدوري الخليج العربي منذ انطلاقة دوري المحترفين 20.8 %.

وطوال 174 جولة من دوري المحترفين لم يسبق لفريق بني ياس أن احتل المركز الأخير في جدول الترتيب، فيما جاءت حالة الفوز رقم 1000 في تاريخ دوري المحترفين خلال مباراة حتا مع الإمارات في الجولة الخامسة، وتعتبر الجولة (6) من كل موسم في دوري المحترفين هي أكثر الجولات تسجيلاً بمجموع 229 هدفاً (9 مواسم).

الزعيم يتصدر

يتصدر الزعيم العيناوي نادي المائة في دوري المحترفين، بعد أن سجل 122 حالة فوز منذ انطلاقة المسابقة في عهد الاحتراف، يليه الجزيرة برصيد 119 حالة فوز، ثم الأهلي برصيد 114 حالة فوز، ثم الوحدة برصيد 100 حالة فوز، و120 مدرباً قادوا 19 فريقاً منذ انطلاقة دوري المحترفين، بعد تسمية البرتغالي بسيرو مدربا للشارقة خلفا للمدرب ادونيس.