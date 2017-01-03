كوزمين «عميد» في الاحتراف

يعتبر الروماني كوزمين عميد مدربي الدوري في عصر الاحتراف، بعد أن قاد كلاً من العين والأهلي في 138 مباراة رسمية، وأسهم في تحقيق إنجازات، يتفرد بها على كل المدربين الأجانب، الذين سبق لهم العمل في الدولة، منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008ـ 2009، ونجح خلال 5 سنوات في الفوز بدوري المحترفين 4 مرات مع كل من العين والأهلي.

وكأس السوبر 4 مرات مع كلا الناديين، وكأس المحترفين مرة واحدة مع الأهلي، إلى جانب الحصول مع الفرسان على فضية دوري أبطال آسيا 2015 ، وجاء في المركز الثاني البرازيلي بوناميغو برصيد 134 مباراة ، ويليه العراقي عبد الوهاب عبد القادر برصيد 107 مباراة. ينفرد كوزمين (أغلى مدرب في تاريخ رومانيا) على غيره من المدربين، بتحقيق ثلاثية الدوري، وكأس المحترفين.

وكأس السوبر في موسم واحد مع الأهلي، وتحديداً في موسم 2013ـ 2014، وهو مرشح دائم لتدريب منتخب بلاده، ويتميز بتطبيق الخطط الهجومية رغم أنه كان لاعباً مدافعاً، واكتسب خبرات عدة من خلال العمل مع أندية كبيرة كما فاز بألقاب مع كل الأندية التي دربها .