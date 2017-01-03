440.000 غرامة القمة

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، خلال اجتماعها، مساء أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، تغريم فريقي الأهلي والعين طرفي «مؤجلة» قمة نهاية العام، 440 ألف درهم، عقوبة على سلوك لاعبي الفريقين وجماهيرهما، وأوقفت اللجنة حارس الأهلي ماجد ناصر 3 مباريات، خلاف عقوبة الطرد، وتغريمه 200 ألف درهم على خلفية تعديه على لاعب العين كايو.

وتقرر إيقاف محمد عبدالرحمن لاعب العين 3 مباريات مع تغريمه 50 ألف درهم لسلوكه مع جماهير الأهلي، وإيقاف لاعبي الأهلي خميس إسماعيل وسالمين خميس 3 مباريات وتغريمه كل منهما 40 ألف درهم، بسبب استفزازهما لجمهور العين. وقررت اللجنة تغريم نادي العين 100 ألف درهم لرمي زجاجات المياه على اللاعبين في الملعب، وعلى حافلة الأهلي، وتم تغريم الأهلي 10 آلاف درهم، بسبب هتافات جماهيره غير اللائقة، واستندت اللجنة إلى تقرير الحكم، وشريط فيديو المباراة.