«الإعصار» يستعد لصيد «الصقور»

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا استعداداته في الفترة الأخيرة، تأهباً للقاء فريق الإمارات ضمن ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد غد، ويتطلع الإعصار الحتاوي الذي بلغ هذا الدور من المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، إلى تخطي عقبة الصقور بمعنويات عالية، من أجل الوصول إلى نصف نهائي الكأس الغالية.

لا سيما وأن المهمة ليست مستحيلة أو سهلة في الوقت ذاته أمام حتا العائد بقوة، عطفاً على أداء ونتائج الطرفين في الفترة الأخيرة وتحديداً في اللقاء السابق الذي جمع حتا والإمارات ضمن الدور الأول من دورينا وانتهى لصالح الأول. ويسابق فريق حتا الزمن من أجل ترتيب بعض الأوراق في الساعات المقبلة.

حيث انتقل بنظام الإعارة إلى صفوفه كل من: راشد جلال وسبيل غازي لاعبي النصر، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة بعض الأسماء من أندية أخرى التي سيعزز خلالها صفوفه، كما ضم المحترف البرازيلي الجديد بديلاً عن مواطنه البرازيلي رافئيل باستوس الذي خرج من حسابات الفريق.

استعدادات

كما شهدت الساعات الماضية تدريبات مكثفة لفريق حتا في دبي، واكتملت الاستعدادات بعودة المقدوني جوكيكا هادجيفسكي مدرب الفريق من وطنه، والذي استطاع توظيف خبرته الطويلة في عالم التدريب، لتحقيق نتائج جيدة منذ توليه إدارة الجهاز الفني للإعصار.

ويدرك المدرب المقدوني، أن المواجهة في دور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تعتبر من أهم مباريات الموسم بالنسبة له، مما يجعله يجهز الفريق بصورة أقوى، خاصة وأن الفرصة لا تحتمل التعويض في الكأس الغالية، وتختلف عن مباريات دوري الخليج العربي. من جهة أخرى، تعاقد النادي مع اللاعب خصيف خلفان خصيف «18 عاماً» لمدة 5 سنوات.

واللاعب عبدالله المُلا لمدة 3 سنوات، وذلك للعب ضمن فريق 20 سنة في النادي. وقال علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة وشركة حتا لكرة القدم، إن النادي لديه خطة طموحة خلال العامين المقبلين ليكون نصف الفريق الأول من أبناء أكاديمية الكرة، مؤكدا على الاهتمام المتواصل بجميع المراحل السنية في النادي، من أجل بناء قاعدة قوية تغذي مختلف المراحل والفرق بالنجوم مستقبلاً.

غيابات

تبدو صفوف فريق حتا شبه مكتملة لمواجهة فريق الإمارات بعد غدٍ، ويسعى الفريق إلى تجهيز كل من محمد مال الله وعدنان حسين، اللذين تعرضا لإصابة سابقة، ومن المقرر أن تتحدد مشاركتهما قبل انطلاقة المباراة.