محمد بن راشد يصدر قراراً بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من العضوية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له أو الخاضعة لأشرافه ويحل مجلس إدارة النادي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.

وقرر سموه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الاهلي لكرة القدم وكافة الاصول والاستثمارات التابعة لهما برئاسة سعادة خليفة سعيد سليمان وعضوية كل من السادة خالد على بن زايد الفلاسي وعلى عتيق بن لاحج وعبدالكريم الحاج أهلي وأحمد محمد الكمالي وعيسى محمد سبت.

على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الاعضاء ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد.

وتضمن القرار الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختصاصات اللجنة بحيث تعمل وفقا للانظمة واللوائح والسياسات المعتمدة لدى مجلس الادارة بالاضافة إلى الانظمة واللوائح المعمول بها في النادي والشركة التابعة له وذلك بالتنسيق مع مجلس الادارة ويكون لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من تنظيم وتسيير شؤون النادي والشركة والاصول والاستثمارات التابعة لهما وكافة الشركات التابعة أو الخاضعة لإشرافهما.