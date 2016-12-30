مجلس إدارة جديد للأهلي خلال ساعات

علم "البيان الرياضي"، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي خلال الساعات المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن تقدم عبدالله النابودة، باستقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي، بعد أكثر من 6 سنوات قضاها في خدمة «القلعة الحمراء»، وتحديداً منذ يوم 25 أبريل 2010، وحققت فرق الألعاب الجماعية بالنادي خلال فترة رئاسته 55 بطولة.

ولم يتم الكشف عن أي معلومات عن المجلس الجديد للنادي أو لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، واللذين كان النابودة يتولى رئاستهما، في الوقت الذي تفاعلت فيه جماهير النادي الأهلي مع الاستقالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالب البعض برفضها، والبعض الآخر أشاد بما حققه الأهلي تحت قيادته، وقامت الجماهير بإنشاء أكثر من هاشتاق للتعبير عن موقفها