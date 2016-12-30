الطنيجي: اقتراح بتخصيص مكافأة لفرق المربع الذهبي

كشف سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، النقاب عن إجراء تطوير مهم لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بداية من الموسم المقبل، حيث تم رفع توصية لمجلس الإدارة بإجراء قرعة جديدة في مرحلتي دور الثمانية والأربعة، لتحقيق مزيد من العدالة والإثارة بين الفرق، على أن تكون هناك فترة ما بين 20 يوماً إلى شهر بين كل مرحلة، لتوفير الوقت لاستدعاء ممثلي الأندية المتأهلة لإجراء القرعة الجديدة إضافة إلي تخصيص مكافأة للفرق التي تصل إلى دور الأربعة. وقال سعيد الطنيجي لـ«البيان الرياضي»: إ

ننا نهدف إلى نقلة نوعية للبطولة ، وإعطائها نوع من الزخم الإعلامي لتحقيق مزيد من النجاح للمسابقة. وقال: عنصر المكافآت يزيد من حرص الأندية على التأهل للمراحل التالية، ومجلس إدارة الاتحاد سيقرر المكافأة المناسبة للفرق التي تتأهل إلى المربع الذهبي.

الملاعب المحايدة

وعن إقامة المباريات على ملاعب محايدة من عدمه قال: خيار الملاعب المحايدة جاء بناء على مطلب الأندية، بعد تجربة إقامة المباريات على ملاعب الفرق نفسها، التي أوجدت نوعاً من الحساسية، لذلك طلبنا من الأندية أن تكون ملاعبها تحت تصرف الاتحاد حتى يتسنى لنا اختيار الملاعب المحايدة التي تتناسب مع أهمية المباريات.

ورد سعيد الطنيجي على مطالبة الأندية بعودة الدور التمهيدي لإفساح المجال أمام جميع الأندية للمشاركة، وقال: هذه نقطة مهمة لم نغفلها وتوجد مشاورات ودراسات مشتركة بيننا ولجنة دوري المحترفين لبلورة موقف نهائي بهذا الأمر. وعن الوقت الإضافي خلال المباريات، وقال: الوقت الإضافي قائم خلال جميع مباريات الكأس، ولكن تم استثناء المباراة النهائية من الوقت الإضافي لظروف الطقس.

واقعة الأهلي

وعن واقعة رش ملعب الأهلي خلال مباراة النصر بالكأس، قال: الواقعة حدثت بالخطأ لعطل تقني فني، يتعلق ببرمجة مضخات المياه، وهو حدث نادر ويمكن أن يحدث حتى في الملاعب الأوروبية، ونأمل من الأندية التي تستضيف المباريات أن تعيد برمجة معداتها.

راضون عن المستوى

وأبدي الطنيجي رضاه عن مباريات دور 16 للكأس، وقال: جاءت مباراة الأهلي والعين قمة في المستوى وحضرها 10 آلاف مشجع منحوا المباراة إثارة إضافية، ونأمل أن تكون مباريات دور الثمانية بنفس القوة

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أكد الطنيجي رداً على مقترح الأندية بتبديل 4 لاعبين واستبدال الحارس خلال تنفيذ ركلات الجزاء، أنه يمكن تنظيم ورشة عمل للأندية لبحث مقترحات التطوير، وإذا وافقت الأندية على أي مقترح وتم اعتماده يمكن تطبيقه.