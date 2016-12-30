5 توصيـات في ختام «دبي الرياضي الدولي 11»

طرح مؤتمر دبي الرياضي الدولي 11 عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي اختتم فعالياته أول من أمس تحت شعار «حوكمة كرة القدم الحديثة»، 5 توصيات تتعلق بترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير القطاع الرياضي في دبي.

وأقيم المؤتمر بفندق مدينة جميرا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من قيادات وصناع القرار في الاتحادات الدولية والقارية والوطنية والأندية والمؤسسات الكروية وكبار نجوم اللعبة والتدريب والتحكيم. وأكد مجلس دبي الرياضي أنه من خلال ما تم طرحه من نقاش في جلسات وورش العمل التخصصية من الخبراء والمهتمين والمعنين وصناع القرار في عالم كرة القدم تم تقديم 5 توصيات جاءت كالتالي:

أولاً: ترسيخ مبادئ «الحوكمة» لدى جميع أطراف منظومة الاحتراف في الشركات الرياضية، والتأكيد على زيادة الوعي بفوائد الحوكمة كأحد عوامل التطور والنجاح وجذب الاستثمارات.

ثانياً: إرساء نظم الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد البشرية والمالية، واعتماد أساليب الاكتفاء الذاتي والكفاءة المالية (الإنفاق المتعقّل) في المؤسسات الرياضية.

ثالثاً: إيجاد قواعد إجرائية تستهدف ضمان تطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة في القطاع الرياضي لتعزيز النزاهة و الشفافية والمسؤولية والعدالة والمساواة.

رابعاً: قيام المؤسسات الرياضية بوضع آليات فعالة لتنفيذ منهجيات مبادرتي مختبر الابتكار الرياضي برفع الدعم الحكومي عن شركات كرة القدم في دبي بنهاية العام 2021، وبرنامج أبطال الأكاديميات بالتعاون مع القطاع الخاص توافقا مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بأن يكون عام 2017 عام الخير.

خامساً: ربط المؤسسات الرياضية بخطط التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وفقا لرؤية دبي 2021.

بيان

وفي هذا السياق، أصدر مجلس دبي الرياضي بيانا في ختام المؤتمر جاء فيه: «نؤكد استكمال مسيرة العطاء لقيادتنا الرشيدة في أن نكون جنوداً أوفياء لهذا الوطن المعطاء الذي بات نموذجاً يحتذى به بين سائر الأمم في كافة المجالات، وإسعاد الناس ووضعهم في أعلى درجات أولويات القيادة الرشيدة».

وأضاف البيان: «عملنا المستمر لتحقيق الامتياز في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي يحتفل هذا العام بنسخته الحادية عشرة بعد دخوله ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يؤكد دور المؤتمر كمكون رئيسي لتعزيز مسيرة الاحتراف واستعراض قضايا العصر ومتغيرات ومتطلبات كرة القدم وعرض واستضافة أفضل التجارب والممارسات العالمية في كرة القدم وضرورة ابتكار مسار مهني محترف طويل الأمد، جاذب ومنظم للرياضيين.

مكاسب

ومن جانبه، أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن توصيات مؤتمر دبي الرياضي تعزز المكاسب التي حققها المؤتمر في دوراته السابقة، وأشار إلى أن مشاركة انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن قائمة المتحدثين يؤكد المكانة العالمية التي وصل إليها مؤتمر دبي، معرباً عن سعادته بالإشادة التي تلقاها من رئيس «فيفا» حول إضافة المؤتمر النوعية لكرة القدم في العالم،.

وقال: الثناء والانطباع الجيد الذي تركه المؤتمر لدى الشخصيات والقيادات الرياضية في العالم أسعدنا كثيراً، وخصوصاً إشادة رئيس الاتحاد الدولي حول الصدى العالمي للحدث وتأكيده على أهمية المؤتمر في طرح أبرز القضايا الكرويـة.

مكانة

أوضح حارب أن حضور انفانتينو العام الماضي لتقديم برنامجه الانتخابي وعودته هذا العام للحديث عن استراتيجيته للتطوير يؤكد مكانـة المؤتمر العالمية وتزيد من قيمته، وتوجه حارب بالشكر إلى فريق العمل، مؤكداً أن النسخة المقبلة ستشهد المزيد من المبادرات.

1. ترسيخ مبادئ «الحوكمة» لدى أطراف منظومة الاحتراف

2. إرساء نظم الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد البشرية والمالية

3. إيجاد قواعد إجرائية تستهدف تعزيز مفاهيم النزاهة والمسؤولية

4. وضع آليات تنفيذ رفع الدعم عن الأندية وبرنامج أبطال الأكاديميات

5. ربط المؤسسات الرياضية بخطط التنمية المستدامة