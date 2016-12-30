ديوب أهلاوي رسمياً مدة 3 مواسم ونصف

تعاقد النادي الأهلي، أمس، مع السنغالي ماكيتي ديوب مهاجم الظفرة، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، اعتباراً من فترة الميركاتو الشتوي الحالي، وتردد أن مبلغ الصفقة يقترب من 10 ملايين درهم، وجاء توقيع ديوب في السابعة مساء أمس، بقاعة رجال الأعمال بفندق ميدان، وتوجه اللاعب على الفور للمشاركة في تدريبات الأهلي في ملاعب ند الشبا مرتدياً القميص 99.

أعرب ديوب عن سعادته بالتوقيع للأهلي، وقال: أتمنى أن أحقق ما تتطلع إليه جماهير الفرسان، وأن أسهم في تحقيق المزيد من الألقاب مع الفريق. وأكد ديوب جاهزيته للدفاع عن ألوان الأهلي أمام العين غداً، في المباراة المؤجلة من الدوري، وقال: «أنا جاهز، وأتطلع إلى التسجيل بقميص الفرسان».

وقع العقد مع ديوب، عبيد سعيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي للنادي، بحضور عبدالمجيد حسين المشرف على الفريق الأول للكرة بالأهلي، ومحمد الحداد نائب المدير التنفيذي. جدير بالذكر أن نادي العين لم يتوصل إلى صيغة اتفاق مع اللاعب الذي رفض فكرة الإعارة.