الانضباط تغرم النصر 200 ألف درهم وتسمح بقيد فاندرلي

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم نادي النصر 200 ألف درهم على خلفية تقديم معلومات غير صحيحة عند تسجيل لاعبه البرازيلي فاندرلي خلال القيد الصيفي، ووافقت اللجنة على قيد اللاعب خلال القيد الشتوي الحالي، نظراً لكونه لم يشارك مع ناديه خلال الفترة الماضية ولم يتاثر أحد من الفرق من مشاركته في اية منافسات رسمية، ووفقاً للقرار يحق للنصر الاستئناف علي مبلغ العقوبة.

وجاء قرار لجنة الانضباط بالتمرير علي الرغم من مناقشة القضية خلال اجتماعها اليوم في مقر الاتحاد في برئاسة المستشار خالد مباشري، في اعقاب مخاطبة نادي النصر لاتحاد الكرة أخيراً مطالباً بمعرفة الموقف القانوني للاعب تمهيدا لتسجيله في الفريق مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت اليوم الاحد وتستمر حتى 19 يناير الجاري ، إذ قررت اللجنة اخضاع القرار للموافقة بالتمرير بعد قرار العضو عمر الحاي بالتنحي نظراً لانتمائه لنادي النصر كأحد اعضاءه، مما أدى لعدم اكتمال النصاب القانوني للنظر في ملف اللاعب، وذلك لعدم حضور رئيس اللجنة المستشار سالم بهيان العامري وعضو اللجنة حسن محمد الشيباني.

كما قررت اللجنة تغريم الجزيرة 10 الاف درهم بسبب نزول 4 مشجعين لأرض الملعب خلال مباراة الفريق امام الظفرة بالجولة الماضية لدوري الخليج العربي وتغريم مدرب النصر بتريسكو ألف درهم بسبب اعتراضه على التحكيم.