ياسين البخيت: أضعنا فوزاً في متناول اليد

قال لاعب دبا الفجيرة ياسين البخيت إن لاعب الشارقة وليد احمد حرمه من تسجيل هدف تاريخي لفريقه واهدائه الانتصار الأول في نهاية مواجهات الدور الأول من دوري الخليج العربي عبر المخالفة التي ارتكبها معه في الدقيقة 93 من عمر المباراة ونال على اثرها البطاقة الحمراء، مشيراً إلى أن تصرف وليد احمد كان سليماً ولم يكن أمامه من مجال سوى ارتكاب تلك المخالفة، وهو لو كان مكانه لارتكب نفس المخالفة.

واعترف البخيت بأن فريق دبا الفجيرة أضاع ثلاث نقاط كانت في متناول اليد، لأنهم من تقدموا وكان في الإمكان تسجيل أكثر من هدف قبل أن يعادل فريق الشارقة النتيجة، خاصة في شوط اللعب الأول وفرص أخرى في الشوط الثاني.

وأكد البخيت أن فريق دبا الفجيرة بالرغم ختامه للدور الأول وفي رصيده ست نقاط إلا انه لن يهبط لدوري الهواة، وهذا وعد قطعه لاعبو الفريق مع انفسهم.