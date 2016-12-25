سهرة النجوم مع الكأس في «دبي الرياضية» الليلة

تستضيف قناة دبي الرياضية في العاشرة مساء اليوم، وعبر برنامج «المنصة»، عدداً من النجوم والمحللين في سهرة كروية خاصة، وتغطية مميزة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويتحدث النجوم عن ذكرياتهم مع البطولة، وأول نهائي للكأس، بجانب تحليل خاص لمباريات دور الـ 16، وتأتي السهرة ضمن تغطية قناة المشاهير للكأس الغالية، وبثها الحصري لدور الـ 16، في إطار مواكبة «دبي الرياضية»، ومتابعتها لكافة الفعاليات والأحداث الرياضية في الدولة.

ويشارك في السهرة أحمد عيسى، محمد سهيل حمدون، وعوض غريب، محمد الكوس، بجانب نجوم التحليل في قناة دبي الرياضية.

بث حصري

وعلى صعيد التغطية والبث الحصري لدور 16، تقوم «دبي الرياضية»، والتابعة لمؤسسة دبي للإعلام، ببث المباريات على 4 قنوات في توقيت واحد، اعتباراً من المباريات المقامة غداً، ابتداء من الساعة: 16:55 بنقل مباراة الوصل وبني ياس على دبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 2، مع المعلق عامر عبد الله، من استاد خليفة بن زايد بنادي العين.

فيما يتم بث مباراة اتحاد كلباء والجزيرة على قناة دبي الرياضية 4 ودبي الرياضية 5، مع المعلق الرياضي عبد الله السعدي، من استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب، ويتابع الجمهور مباراة الأهلي والعين في الساعة 19:55 من استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، مع المعلق فارس عوض على دبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 2، ويتم نقل بث مباراة الظفرة وحتا على الهواء مباشرة، وفي نفس التوقيت على دبي الرياضية 4، ودبي الرياضية 5، مع المعلق أحمد العبيدلي من استاد الوصل.

مباريات الثلاثاء

وبالنسبة لبث مباريات بعد غد الثلاثاء فتبدأ مع مباراة العروبة والشارقة، في الساعة 16:45، على دبي الرياضية 4، ودبي الرياضية 5، مع المعلق أحمد الشحي من ملعب نادي كلباء، فيما يتم نقل وقائع مباراة النصر ودبي من استاد راشد بالنادي الأهلي في الساعة 16:50 على دبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 2، بصوت المعلق عبد الله السعدي.

ويتم نقل مباراة الوحدة ودبا الفجيرة في الساعة 19:50، على دبي الرياضية 4، ودبي الرياضية 5، مع المعلق أحمد الجراح من استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنقل في نفس التوقيت على دبي الرياضية 1، ودبي الرياضية 2 مباراة الشباب والإمارات، مع المعلق الرياضي عامر عبد الله من ملعب نادي دبي.