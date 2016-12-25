بيتريسكو: قدّمت وصفة عـلاج النصر إلى الإدارة

صرح الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر أنه قدم وصفة علاج نقائص الفريق إلى الإدارة للقيام بالتعاقدات اللازمة في فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 19 يناير المقبل، مؤكداً حاجة النصر إلى تعزيز صفوفه من أجل الإعداد الجيد للمرحلة الثانية للموسم.

وقال: لقد حددت نقائص الفريق وطلبت من الإدارة القيام ببعض التعاقدات الجديدة استعداداً للدور الثاني، وآمل أن نحصل على لاعبين جيدين لنتجاوز الصعوبات التي واجهناها في الدور الأول بسبب تعدد الغيابات.

وأضاف: «أعرف أنه ليس من السهل الحصول على لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية عكس بداية الموسم ولكني واثق أن إدارة الفريق لن تدخر أي جهد وستقوم بما يجب القيام به خلال هذه الفترة لنتجاوز النقص الذي نعاني منه».

واعتبر بيتريسكو أن فريقه حقق فوزاً مهمّاً أول من أمس على الإمارات بهدف دون رد وأنه سعيد لعدم قبول النصر أي هدف خلال آخر 3 مباريات الأخيرة أمام بني ياس والجزيرة والإمارات، مشيراً إلى أن الفوز الثالث على التوالي يخفف من أوجاع الخروج من كأس الخليج العربي أمام اتحاد كلباء، وهي المباراة التي كانت تعني له الكثير.

ارتياح

وأوضح بيتريسكو انه مرتاح لأداء اللاعبين وخصوصاً عامر مبارك الذي قدم مباراة جيدة رغم غيابه عن التشكيلة منذ فترة طويلة، وبالمستوى الذي ظهر عليه أحمد خميس وسالم صالح وبقية عناصر الفريق دون استثناء بما في ذلك حارس المرمى الشاب عبد الله إسماعيل الذي ارتكب بعض الأخطاء لكنه ساهم في تحقيق فوز ثمين.

وعبر المدرب الروماني عن رضاه لإنهاء مرحلة الذهاب بـ21 نقطة بعد الظروف الصعبة التي مر بها النصر بداية الموسم، مؤكدا حاجة النصر إلى تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية خصوصا من الناحية الدفاعية وبعض المراكز الأخرى التي تحدث بشأنها مع إدارة الفريق.

وقال: «عندما جئت إلى النصر كان لديه 3 نقاط فقط من 5 جولات وحاليا صعدنا إلى المركز السادس وجمعنا 21 نقطة، أعتقد أن ما حققناه رغم الغيابات العديدة أمر جيد وحافز لتقديم مستوى أفضل في بقية المشوار.

لا أنكر حسرتي على ضياع نقاط سهلة منا أمام الشباب وحتا، ولو حصلنا على الـ6 نقاط لتغير وضع الفريق بشكل كامل وأصبحنا من الفرق المنافسة على المركز الأول، علينا الآن أن نطوي الصفحة ونفكر في المستقبل».

فترة حرجة

من جهته صرح علي مراد، مساعد بيتريسكو، وقال: «لم نقدّم المستوى المطلوب والمعهود من العميد، ولكن الأهم كان الخروج بنقاط الفوز وإنهاء الدور الأول بـ21 نقطة بعد الفترة الحرجة التي مر بها الفريق بداية الموسم ونحمد الله على تخطيها بسلام، وهي التي فرضت علينا التركيز على النقاط وليس الأداء، ونتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة أفضل، خاصة أن الانتصار يأتي بانتصارٍ آخر».

وصرح علي مراد أن الغيابات المؤثرة التي شهدتها التشكيلة كانت السبب الرئيسي في عدم ظهور النصر بالمستوى المطلوب مثل الفرنسي كيمبو ايكوكو، والمغربي عبد العزيز برادة وأحمد الياسي وفواز عوانة وحارس المرمى احمد شمبيه، موجهاً الشكر إلى اللاعبين على تحقيقهم فوزاً مهماً، وقال: «الوصول إلى النقطة الـ21 هدف مهم للفريق، وسيكون حافزاً إيجابياً لما تبقى من مشوار».

وعبر علي مراد عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، التي تنطلق بمواجهة دبي في الكأس بعد غد، بفضل استعادة عدد من اللاعبين مثل كيمبو ومبارك سعيد وفواز عوانة، مشيراً إلى أن خروج محمود خميس من المباراة كان بداعي الإجهاد وأن إصابة خليفة مبارك غير مقلقة.