روتن: راضٍ عن أداء فريقي.. وحارسنا يستحق الإشادة

أبدى الهولندي فريد روتن، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشباب، رضاه عن التعادل الذي حققه فريقه أمام الوحدة والعودة من ملعب آل نهيان بنقطة، مؤكداً أن تراجع الشباب واعتماده على التكتل الدفاعي جاء بسبب ظروف المباراة وقوة المنافس الذي لعب على أرضه.

وقال: «المباراة كانت قوية وجيدة من جانب الفريقين، وأعتقد أننا قدمنا أداء طيباً خاصة في الجانب الدفاعي، ورغم أن الوحدة خلق العديد من الفرص إلا أنه لم يكن بنفس الخطورة التي ظهر عليها في مباريات سابقة، وتباينت خطورة المنافس في الفرص التي سنحت له».

وأضاف: «هدفنا كان حصد نقاط المباراة الثلاث ولم نلعب من أجل التعادل فقط، وبالنظر لمجريات اللقاء فقد لعبنا مباراة جيدة وسنحت لنا فرص للتسجيل في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة ولكننا لم نوفق في استغلالها».

وأشاد روتن بأداء حارس مرمى الفريق سالم عبد الله واصفاً إياه بأنه أفضل لاعب في المباراة بعد تألقه بشكل كبير في إنقاذ مرمى «الجوارح» من أهداف محققة خاصة في الشوط الثاني، وقال: «سالم عبد الله أدى مباراة قوية وظهر بصورة جيدة للغاية ويستحق الإشادة على المستوى الذي قدمه وساهم في الخروج بهذه النتيجة».

الحلول

وأشار روتن إلى أن الفريق يملك عدداً من الحلول والبدائل التي بإمكانه الاستفادة منها من أجل تحسين وضعية الفريق ومستواه في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، وقال: «أعلم أننا لسنا في وضعية جيدة هذا الموسم، ونحن مطالبون بتطوير الأداء في المرحلة المقبلة».

وشدد مدرب الشباب على التعاقد المهم الذي أبرمته إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية بضم المهاجم الغاني نانا بوكو هداف الدوري المصري، مؤكداً أن أي مدير فني يرغب في التعاقد مع لاعبين مميزين ولكن في بعض الأحيان الإمكانيات قد لا تسمح.