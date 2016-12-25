كيمبو: النصر استعاد عافيته

أكد الفرنسي كيمبو ايكوكو لاعب النصر أن فريقه حقق المطلوب أمام الإمارات وخرج بفوز ثمين سيشكل حافزاً كبيراً للدور الثاني، الذي يتطلع العميد لدخوله بشكل أفضل بعد الفترة الصعبة التي مر بها، وقال: أنهينا المرحلة الأولى في موقع مريح وهذا الأهم بالنسبة لنا، ويؤكد أن الفريق استعاد عافيته وهو قادر على تقديم الأفضل في الدور الثاني.

وأشار اللاعب الفرنسي أن النصر كان بإمكانه إنهاء الدور الأول في مركز أفضل من السادس وبرصيد نقاط أكبر بالنظر إلى إمكانياته والمجموعة المميزة من اللاعبين.

وأوضح كيمبو أن النصر تمكن من العودة في الجولات الثلاث الأخير بفضل الروح القتالية للاعبين وإصرارهم على تجاوز الفترة الصعبة.