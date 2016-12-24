عـرض صيني للسنغالي ديوب

علم «البيان الرياضي» أن السنغالي ماخيت ديوب مهاجم الظفرة تلقى عرضاً من فريق تشانغتشون ياتاي الذي يحتل المركز الـ12 في الدوري الصيني الممتاز، وينضم تشانغتشون إلى قائمة الفرق المحلية التي تتنافس للتعاقد مع ديوب (29 عاماً) وفي مقدمتها العين والأهـلي.

وأنهى ديوب مرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي في المركز الثالث في ترتيب الهدافين بـ12 هدفاً من 13 مباراة خلف لاعب الوصل فابيو ليما وعلي مبخوت من الجزيرة، وانتقل ديوب إلى الظفرة في يناير 2012 قادماً من الدوري السوري وينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم المقبل.

من ناحية أخرى علق صالح بن جذلان رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة على تصريحات ديوب الخاصة بطلبه الرحيل عن النادي وأكد أنه يتبقى في عقد ديوب سنة ونصف، ورغم ذلك فلا مانع في إدارة النادي من إطلاق سراح ديوب ولكن على سبيل البيع وليس الإعارة بشرط أن يكون العرض مناسباً.

وعن تلقي النادي عروضاً بخصوص اللاعب قال صالح بن جذلان: لم يتلق النادي أي عرض رسمي وكل ما يدور هو مخاطبات هاتفية.