ديوب: حان وقت الرحيل عن الظفرة

أكد ماكيتي ديوب أن لديه عرضين من العين والأهلي وعلى الظفرة أن يساعده على الرحيل، وقال: أنا سعيد في الظفرة وفي كل مرة أتطلع للعب بأعلى مستوى، وأعتقد أنني أعرف ذلك حالياً لأنني أمضيت ست سنوات في الظفرة وحان الوقت للانتقال لفريق كبير. وأعتقد أن الفريق سيساعدني على القيام بذلك لأنني قاتلت كثيراً من أجل فارس الغربية، لذلك حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة والمضي قدماً نحو مستقبلي.

وأضاف: نحن في الظفرة بمثابة عائلة واحدة وإذا حصلت على فرصة مناسبة سيساعدك النادي على الرحيل، وحالياً أمتلك عرضين جيدين من ناديين محليين، من العين والأهلي؛ لذا آن للظفرة أن ينظر إلى الأمر من زاوية مصلحتي فيساعدني على اتخاذ هذه الخطوة التي أحتاجها. وعموماً لا أحد يعرف ما يخبئ له المستقبل، ولكني مرتاح لأن الظفرة بموقع آمن في جدول المنافسة، ونحن بعيدون جداً عن الهبوط هذه الموسم.