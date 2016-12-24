تين كات: أدينا مباراة كبيرة بشكل منظم فنياً

نجح الجزيرة في تخطي كبوة خسارته السابقة أمام النصر وعاد بقوة إلى سكة الانتصارات بتحقيقه فوزاً غالياً وثميناً على الظفرة برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما أول من أمس على استاد حمدان بن زايد آل نهيان في مدينة زايد بالمنطقة الغربية، بالرغم من غياب ثلاثة لاعبين أساسيين في مقدمتهم الهداف علي مبخوت وصانع الألعاب المتميز خلفان مبارك.

وأكد الجزيرة بفوزه النظيف أن فريقه فاعل بمن حضر، ولديه البدلاء الجاهزون الذين لا يقلون في مستوياتهم عن الأساسيين، وفي مقدمتهم النجم الصاعد أحمد العطاس؛ وبهذا الفوز حافظ «فخر أبوظبي» على صدارته برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل ليتوج بطلاً للشتاء مع وقف التنفيذ حتى إشعار آخر، إلى أن ينهي العين مبارياته المؤجلة.

ويرجع الفوز الذي حققه الجزيرة إلى التزام لاعبيه بالخطة التي وضعها مدربه الهولندي تين كات، التي ارتكزت على الضغط على لاعبي الظفرة، وعدم ترك مساحات لرأسي الحربة ماخيت ديوب وعمر خريبين.

وكذلك لتألق صانع الألعاب المغربي مبارك بوصوفة في منطقة المناورة بالتعاون مع الكوري يونغ بارك ومحمد جمال، وسالم عبدالله من خلال الضغط على لاعبي وسط الظفرة، ما أسهم في شل حركتهم والحد من خطورتهم في معاونة رأسي الحربة، وكذلك نجاحهم في تنويع التمريرات إلى رأسي الحربة: البرازيلي الميدا والنجم الصاعد أحمد العطاس.

أما الظفرة الذي تعرض للخسارة بعد مواصلته لتحقيق نتائج إيجابية منذ الأسبوع الخامس، فلم يظهر في هذه المباراة بمستوى «فارس الغربية» المعروف.

وعن المباراة، أكد الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الجزيرة أن فريقه أدى مباراة كبيرة وبشكل منظم فنياً، ولم يمكن الظفرة من تشكيل خطورة بالرغم من صعوبة الفوز على فارس الغربية داخل ملعبه.

وأشاد الهولندي بلاعبي فريقه ووصفهم بالمقاتلين بالرغم من النقص الذي يعاني منه الفريق، وقال: لعبنا مباراة جيدة، ومن الصعب أن تفوز على الظفرة في ملعبه، ومن ناحية فنية لعبنا بشكل منظم وخلقنا العديد من الفرص وسجلنا الأهداف ولم نعطي الفرصة لفريق الظفرة لتهديد مرمانا.

وأشيد بمجهود اللاعبين في المباراة، وكما تعلمون الجزيرة يعاني من غيابات كبيرة ولكن على أرض الواقع لم نشعر بهذا الشيء، واللاعبون كانوا مقاتلين على أرض المعلب حتى آخر دقيقة، وأنا فخور بما قدمه الفريق في كل المنافسات، كما أنني فخور للغاية باللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية، وهذه هي الاستراتيجية التي دائماً نعمل عليها وهي البناء وتطوير الفريق للمستقبل.

وأوضح تين كات أنه يملك أفضل اللاعبين، وليس لديه نيه في دخول التسجيلات الشتوية، وقال: لا أفكر في الدخول في التسجيلات الشتوية. لدي أفضل اللاعبين، والدليل على ذلك أننا في المركز الأول، ولكن لا بأس إذا كان ذلك بضم عمر عبد الرحمن «عموري».

وضع غير طبيعي

أكد محمد قويض المدير الفني للظفرة أنه على قناعة بأن الظفرة استحق الخسارة مثلما حدث في مباراة الوصل، مؤكداً قدرة الفريق على الخروج من هذه الخسارة مثلما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن العديد من الأسباب ساهمت في هذه النتيجة منها الإرهاق والأخطاء الكثيرة التي وقع فيها الفريق مثل التعامل مع الكرات الثابتة، وكذلك الغيابات الرئيسية بالفريق كحراسة المرمى، حيث افتقد الفريق الحارس طويل القامة الذي يستطيع التعامل مع الكرات العرضية بشكل جيد.

وقال: الخسارة أمام الجزيرة كانت مستحقة، والفريق لم يكن في مستواه المعتاد، من حارس المرمى حتى آخر لاعب، ومنذ بداية الإحماء شعرت أن الفريق ليس في وضعه الطبيعي، وأعتقد أن هناك أكثر من علامة استفهام ساهمت في الخسارة، ونحن نتحمل النتيجة بدءا من الجهازالفني إلى اللاعبين، وفريق الجزيرة استحق الفوز.

وأضاف: كان لدينا ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول عندما كان المنافس متقدماً بهدف واحد، وكان من الممكن أن تغير من مجريات اللقاء، ولكن بشكل عام الجزيرة استحق الفوز وهو فريق بطولة، وعلى الرغم من النقص العددي لديه، إلا أن الفريق لديه تكامل في الخطوط وبدلاء جاهزون.

وبسؤاله عن هل لديه خطة لدخول التسجيلات الشتوية لتدعيم الفريق قال: حتى الآن لا يوجد شيء، وهناك جلسة ستكون مع الإدارة، وهناك تداولات ولغط كثير، ولكن على أرض الواقع لا يوجد شيء.

نظرية

أعرب أحمد العطاس نجم الجزيرة الصاعد عن سعادته بفوز فريقه ومحافظته على القمة، متمنياً حظاً أوفر لفريق الظفرة، وقال إن غياب علي مبخوت، وخلفان مبارك، وسالم راشد، كان حافزاً قوياً للجميع، لتأكيد نظرية أن الجزيرة بمن حضر، وبالفعل تم إثبات ذلك عملياً، وتم تحقيق الفوز، وكان كل لاعب في الفريق عند حسن الظن به.