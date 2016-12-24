عجمان يستفيد من الهدايا وينفرد بصدارة «الأولى»

انفرد البرتقالي بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد أن فض شراكته مع دبا الحصن الذي تحول للوصافة ليتسع الفارق بين الفريقين إلى نقطتين، واستفاد عجمان من هدايا منافسيه وتربع على الصدارة إثر فوزه الصعب على رأس الخيمة بنتيجة 2/‏1 سجلهما البرازيليان اديلسون بيريرا ق 24 وسانتوس ق 43، وللخيماوي هدافه البرازيلي الكسندر ق 47 ليصل عجمان بنقاطه إلى 14 فيما ظل رأس الخيمة برصيد 4 نقاط.

تعادل خاسر

وانتهت مباراة القمة التي جمعت الفجيرة والشعب بتعادل إيجابي خاسر للفريقين، حيث شهدت المباراة إثارة في الشوط الأول بعد أن حاول اللاعب بوريس كابي، محترف الشعب، افتتاح التسجيل من الكرة العرضية التي ارتدت من العارضة؟ وجاء الرد من قبل ياسر مطر الذي صدت عارضة الشعب أيضاً تسديدته القوية التي حبست أنفاس جماهير «الكوماندوز».

وبحلول الدقيقة 25 احتسب الحكم ضربة ثابتة للشعب نفذها المختص سيف محمد داخل الصندوق ليقابلها اللاعب طلال عبدالله في المرمى هدفاً أول انتهت عليه الحصة الأولى للمباراة.

وفي الشوط الثاني رمى مدرب الفجيرة بكل أسلحته الهجومية بغية تسجيل التعادل، وألغى حكم الراية هدفاً للفريق المضيف عبر اللاعب محمد ناصر بحجة وجود مخالفة قبيل أن تصل الكرة للاعب ناصر، لكن البرازيلي ماركوس أراح مدربه بعد أن استفاد من تمريرة معتوق السحرية وسط الدفاع ليحول الكرة بطريقة رائعة في المرمى الشعباوي هدفاً تعادلياً ق 73 انتهت عليه المباراة بين الفريقين، ليصل الفجيرة إلى النقطة 11 في المركز الثالث بشكل مؤقت، فيما وصل الشعب برصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.

العربي يعود للانتصارات

وفي المباراة الثالثة التي أقيمت أمس استعاد العربي القيواني نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق فوز مهم على الذيد بنتيجة 2/‏1 في المباراة التي أقيمت بملعب الحمرية في الشارقة. سجل أهداف العرباوي كل من عمر وعد ق 19 ومانع سبيل ق 22، وللذيد مدافع العربي عبدالله ديون بالخطأ في مرماه (نيران صديقة) ق 13.

ليرفع العربي رصيده إلى 6 نقاط وهو الفوز الثاني للفريق، فيما بقى الذيد، الذي خسر للأسبوع الثاني على التوالي، برصيد 7 نقاط. وكانت مباريات أول من أمس قد شهدت تعادل دبي ودبا الحصن بنتيجة 2/‏2، فيما فاز الحمرية على العروبة بثنائية نظيفة.

وتختتم مباريات هذه الجولة اليوم بلقاء مصفوت، الرابع بعشر نقاط، الذي يواجه الخليج السابع بسبع نقاط. والفريقان حققا مفاجأتين من العيار الثقيل في الأسبوع الماضي بعد أن تغلب مصفوت على العروبة بهدف، وهي نفس نتيجة الخليج المنتصر على أسود العوير في خورفكان.