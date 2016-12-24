وفد اتحاد الكرة يطلع على الخطط المستقبلية لأكاديمية الجزيرة

استعرض محمد عتيق الهاملي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، رئيس لجنة الأكاديمية ومدرسة الكرة ومراكز التكوين، مع وفد اتحاد الكرة برئاسة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد الخطط المستقبلية للأكاديمية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد للأكاديمية بنادي الجزيرة أول من أمس، وأكد الهاملي أن خطة عمل الأكاديمية ترتكز على توجيهات قيادات النادي بالاهتمام بالأكاديمية لتدعيم منتخباتنا الوطنية وتمثيلها بشكل مشرف، بجانب دعم فرق النادي في المسابقات المختلفة، وأشاد بزيارة وفد اتحاد الكرة للأكاديمية واعتبرها بداية تطوير العمل المشترك مع أكاديميات الدولة.

واستمع الطنيجي إلى شرح وافٍ من مشرفي الأكاديمية عن البرامج التدريبية والتعليمية للاعبين وقاموا بجولة في ملاحق الأكاديمية الغرف الدراسية، الصالة الرياضية، العيادة، ومكاتب المدربين وقاعات التدريب الداخلية.

وشدد الهاملي على أهمية تكثيف وتعزيز مثل هذه المبادرات والزيارات الميدانية التي من شأنها تطوير كرة القدم الإماراتية بشكل عام؛ وأكد أن دور الاتحاد مهم في عملية توعية اللاعبين بورش عمل رياضية وثقافية واجتماعية.