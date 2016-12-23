سيدات الأبيض يهزمن نواعم المالديف ودياً

فاز منتخبنا الوطني الأول للسيدات على نظيره المالديفي بهدف نظيف، في الودية الثانية التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي. أحرزت هدف المباراة الوحيد مريم الرميثي لاعبة أبيض السيدات في الدقيقة (75) من عمر اللقاء.

شهدت المباراة علياء الحوسني عضو لجنة كرة القدم للسيدات، إلى جانب حضور جماهيري من محبي منتخبنا الوطني.

حماس

وبالعودة للقاء، دخل أبيض السيدات المباراة بتنظيمه الجيد لصفوفه وتركيز لاعباته على عكس أدائه في وديته الأولى يوم الأحد الماضي، وشهدت المباراة حماساً شديداً للاعبات منتخبنا الوطني ورغبة في تحقيق العلامة الكاملة، في المقابل كان أداء سيدات المالديف قوياً، وخاصة في الالتحامات ورغبتهن في تحقيق فوزهن الثاني، ولكن كفتنا كانت الأرجح، واستطاعت مريم الرميثي لاعبة منتخبنا الوطني إحراز هدف المباراة والفوز في الدقيقة (75) من عمر اللقاء، واستمر تبادل الهجمات بين المنتخبين ليطلق حكم اللقاء صافرته مُعلناً نهاية المباراة بفوز منتخب الوطني للسيدات بهدف نظيف.