النصر والإمارات.. مواصلة التصحيح

يستضيف فريق النصر، نظيره الإمارات، اليوم، عند تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد آل مكتوم لحساب الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي، في لقاء يحمل شعار «مواصلة مسار التصحيح» للفريقين، بعد تحقيقهما فوزاً ثميناً في الجولة الماضية.

ويحتل العميد حالياً المركز الثامن بـ 18 نقطة، ويتطلع لإنهاء الـدور الأول بـ 21 نقطة على الأقل لدخول المرحلة الثانية من الدوري بمعنويات جيدة، خصوصاً أن يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد.

وإعادة قيد مهاجمه البرازيلي فاندرلي بجنسيته البرازيلية، بينما يحتل الإمارات المركز 12 برصيد 6 نقاط، ويتطلع إلى الوصول إلى النقطة 9، بختام الدور الأول، بعدما حقق فوزاً عريضاً على بني ياس بسداسية نظيفة.

جهود

ويواجه النصر ظروفاً صعبة، بسبب الغيابات المؤثرة في تشكيلته الأساسية، حيث يفتقد جهود 6 لاعبين مهمين، يتقدمهم حارس المرمى أحمد شمبيه، والمغربي عبد العزيز برادة، والمدافع الأيمن أحمد الياسي، ولاعب خط الوسط فواز عوانة وعلي حسين لأسباب صحية، فيما يخسر جهود الفرنسي كيمبو إيكوكو، والمدافع مبارك سعيد، بسبب حصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام الجزيرة.

وستفرض هذه الغيابات على المدرب الروماني دان بيتريسكو، الاعتماد على لاعبه الشاب جاسم يعقوب، لتعويض غياب عبد العزيز برادة في مركز صانع الألعاب.

واستمرار مشاركة مسعود سليمان في مركز الظهير الأيمن، لتعويض غياب أحمد الياسي، ومن المتوقع أن يلعب سالم صالح على الجهة اليسرى من ناحية الهجوم، لتعويض غياب كيمبـو، فيما يستمر عبد الله إسماعيل في عرين العميد، بدلاً من أحمد شمبيه.

إعداد

من جانبه، استعد الصقور للقاء اليوم بتدريبات قوية، وسط روح معنوية عالية، واهتمام إداري كبير، بعد الفوز الذي حققه الفريق في مباراة الجولة السابقة على بني ياس، بنصف دستة أهداف.

والذي كان الأول للصقور في مشوار الدوري، وفتحت النقاط الثلاث شهية اللاعبين والجهاز الفني لحصد المزيد، خاصة خلال لقاء اليوم، لزيادة غلة الفريق من النقاط قبل ختام الدور الأول، وختم الفريق إعداده بحصة تدريبية جادة أول من أمس على ملعبه.

وركز التونسي نور الدين العبيدي، خلال التدريبات السابقة، على معالجة السلبيات، وتنفيذ العديد من الجمل التكتيكية، خاصة في الشق الهجومي، ويدخل الصقور اللقاء بكل لاعبيه، باستثناء علي الرشيد لاعب الوسط، الذي يعاني من إصابة.

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خاض النصر 10 مباريات ضد الإمارات في دوري المحترفين، حقق خلالها 8 انتصارات مقابل فوز وحيد للصقور وانتهت مباراة واحدة بينهما بالتعادل. وسجل العميد 27 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً، وتمكن النصر من الفوز في آخر مباراة بين الفريقين الموسم الماضي بثنائية خمينيز مقابل هدف وحيد.

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سيطرت أجواء التفاؤل على قلعة الصقور بعد الفوز السابق والكبير على بني ياس بنصف دستة أهداف، ومنح هذا الفوز اللاعبين دفعة كبيرة لمواصلة الانتصارات والوصول إلى 9 نقاط بنهاية الدور الأول من دوري المحترفين مما يتطلب تحقيق الفوز اليوم على بني ياس.

بيتريسكو:اللقاء أصعب 10 مرات من لقاء الجزيرة

أكد الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر أن مباراة الإمارات اليوم لحساب الجولة الأخيرة لمرحلة الإياب أصعب 10 مرات من مواجهة الجزيرة الماضية التي فاز فيها العميد بثنائية دون رد، وقال:

بكل تأكيد سنخوض مباراة صعبة تحتاج إلى التركيز والروح القتالية على الملعب خصوصا أننا نواجه فريقا قادما من فوز عريض في الجولة الماضية ونجح في تسجيل 6 أهداف كاملة ويضم لاعبين جيدين خصوصا في الخط الأمامي ويمرّ بحالة جيدة.

وأضاف: المباراة لا تحتمل الأخطاء وأتمنى أن يكون اللاعبون على أتم التركيز وأن لا نظهر بالمستوى الذي ظهرنا عليه أمام حتا في الجولة 10.

تشكيلة

وأوضح بيتريسكو أن النصر يفتقد مرة أخرى عددا من اللاعبين من المهمين في التشكيلة لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أنه لا يحاول البحث عن الأعذار بل هو مطالب بالتغلب على هذا الغياب وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق النتيجة المطلوبة أمام الإمارات.

وقال: يتوجب أن نكون جاهزين ونلعب بطريقة جيدة خاصة أننا سنواجه خط هجوم قوي. وصرح المدرب الروماني أن النصر حقق عدة مكاسب من فوزه على الجزيرة، من بينها كسب 3 نقاط مهمة في جدول الترتيب ورفع معنويات الفريق وعدم قبوله أي هدف.

تقييم

وحول تقييمه لأداء الفريق بعد أكثر من شهر على توليه مهمة الإشراف عليه، أكد بيتريسكو أنه من المبكر تقييم الفريق حاليا، وقال: جئت للنصر في توقيت صعب يعاني فيه الفريق من تعدد الإصابات وضغط المباريات، ولكن وضعيتنا حاليا أفضل من الفترة التي انطلقنا فيها في الجولة السادسة.

العبيدي:موقفنا صعب في الدوري ونحتاج إلى النقاط

أكد التونسي نور الدين العبيدي مدرب الصقور الجاهزية التامة للقاء بدنياً ومعنوياً، موضحاً أن هناك اهتماماً كبيراً بالمباراة ورغبة قوية في الفوز بالنقاط، خاصة أن موقف الفريق، حسب قوله، مازال صعباً ولا بد أن ينال المزيد من النقاط حتى يتقدم في جدول الترتيب.

وقال العبيدي: الفوز في المباراة السابقة على بني ياس حقق العديد من الفوائد من بينها إعادة الثقة للاعبين وجعلهم أكثر تركيزاً في التدريبات، موضحاً أن الأجواء أيضاً صارت مميزة للغاية، الروح عادت للفريق من جديد لأن عدم تحقيق أي فوز في الدوري كان له تأثيره النفسي على اللاعبين، الآن انتقل التفكير للانتصارات والتقدم في جدول الترتيب للحصول على مركز يؤمن استمرار الفريق في دوري المحترفين.

كما أظهر المدرب التونسي احتراماً كبيراً للنصر وقال: لا شك أن النصر فريق كبير ويتمتع بإمكانات جماعية ومادية عالية، في رأيي أنه واحد من الفرق المميزة التي يصعب الفوز عليها ولكن إذا لعبنا بطريقة متوازنة في الدفاع والهجوم ونفذنا الخطة التي رسمناها في التدريبات السابقة لن تكون هنالك مشكلة في الخروج بنتيجة إيجابية.

رصيد بشري

وقلل العبيدي، من تأثير الغيابات في صفوف خصمه، موضحاً أن النصر لديه رصيد بشري هائل على الدكة التي يجلس بها بعض النجوم المميزين مثل بتروبيا وأحمد خميس وسالم صالح لذلك لن يتأثر بغياب لاعب. وأضاف: ذات النقص الذي يعاني منه النصر حالياً واجهه أمام الجزيرة .

ولكنه على الرغم من ذلك كسب نتيجة المباراة رغم أن الجزيرة أحد أفضل فرق الدوري حالياً. النصر سيدفع بـ 11 لاعباً في المباراة وبالتالي لا يعاني من أي نقص لأن كل لاعب في صفوفه مؤهل لتقديم مستويات جيدة.

ساشا: لا عودة إلى مربع الهزائم

قال الأرجنتيني سبستيان ساشا مهاجم الصقور، أن لقاء النصر يعتبر من أهم مباريات فريقه في الدوري حتى الآن، موضحاً أن الفوز مهم جداً بالنسبة لهم من واقع مركز الفريق المتأخر في جدول الترتيب.

وأضاف ساشا: عرفنا طعم الفوز في مباراتنا السابقة ضد بني ياس وأسعدنا جمهورنا بالانتصار ولا نريد العودة من جديد إلى مربع الهزائم، خاصة أن لقاء النصر سيكون الأخير في الدور الأول لذلك سنعمل بقوة من أجل كسب النقاط.

كما اعترف ساشا، بأن مستوى الصقور لم يكن على النحو المطلوب في الدوري وأن النتائج كانت أقل بكثير من المطلوب وأضاف: لن نتحدث عن مباريات انتهت ولكن يجب أن نفكر في كيفية التعويض، هذا هو هدفنا في الوقت الحالي وبالأداء الجماعي للفريق يمكن أن نحقق الفوز على النصر لنكسب 3 نقاط إضافية ستجعل موقفنا أفضل بكثير من السابق.

راشد عمر: الفوز خيارنا الوحيد

قال راشد عمر لاعب النصر، أن العميد لا يملك خياراً غير الفوز أمام الإمارات الليلة من أجل تأكيد صحوته وأدائه الجيد في المباراة السابقة أمام الجزيرة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون صعبة في ظل الغيابات التي يشكو منها الفريق، لكنه واثق من قدرة زملائه على تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح راشد عمر أنه على الرغم من مشاركاته القليلة مع النصر إلا أنه كسب الخبرة بفضل الاحتكاك بلاعبي الفريق الأول، موجهاً الشكر إلى إدارة العميد والجهاز الفني على ثقتهما به وقال: «بالنسبة لي ليس هـناك أي فرق بين اللعب أساسياً أو البقاء على الدكة، ما زلت في بداية المشوار وأنا واثق أن الفرصة ستأتي يوماً ما بشرط العمل والمثابـرة».