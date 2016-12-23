الجزيرة بطل الشتاء مع إيقاف التنفيذ

تُوّج «فخر أبوظبي» بطلاً للشتاء لدوري الخليج العربي مؤقتاً في انتظار نتائج مؤجلات الزعيم الثلاثة، وذلك بعد الفوز على «فارس الغربية» 4 - 0، سجلها فارس جمعة والتون ألميدا وأحمد العطاس ومبارك بوصوفة في الدقائق 17 و24 و49 و68، أمس، على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للدور الأول، ليرتفع بذلك رصيد الجزيرة إلى 29 نقطة.

وينفرد بالصدارة بفارق الأهداف على الوصل (29 نقطة أيضاً). ونجح الوصل في الحفاظ على الوصافة، بعد فوزه على ضيفه حتا بنتيجة 4 - 1. سجل أهداف «الفهود» فابيو دي ليما «هاتريك» «27»، «43، 74»، ورونالدو مينديز «29»، وسجل هدف حتا البرازيلي روزا «90».

وقاد دياكيه العين إلى فوز غالٍ على اتحاد كلباء في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليضيّق الزعيم الخناق على فرق الصدارة، رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، وفي رصيده 3 مؤجلات، فيما بقي اتحاد كلباء في مركزه 11 بتسع نقاط، ليعود إلى مربع الحسابات المعقدة.

وافتتح سعيد الكثيري النتيجة للزعيم ق41، لكن البرازيلي سياو عدل النتيجة للنمور ق80، وفي اللحظات الأخيرة أنقذ البديل دياكيه فريقه محرزاً الهدف الثاني.

وتخطى الأهلي مضيفه بني ياس بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، محتفظاً بالمركز الرابع، وسجل الهدفين أحمد خليل ق26، وإسماعيل الحمادي ق77.

وتختتم الجولة اليوم بـ3 مباريات، حيث يحل الشباب ضيفاً على الوحدة ودبا الفجيرة على الشارقة، ويستضيف النصر الإمارات.