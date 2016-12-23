الملك والنواخذة..التعويض

يستضيف فريق الشارقة في الخامسة إلا عشر دقائق من عصر اليوم فريق دبا الفجيرة في مواجهة صعبة للفريقين ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول من دوري الخليج العربي لكرة القدم ما يجعلها غاية في الأهمية.

حيث تعمل جميع الفرق على ختام هذه المرحلة بحصيلة جيدة من النقاط خاصة فريق الشارقة الذي عاني كثيراً في الدور الثاني من الموسم الماضي بسبب هزائمه في الدور الأول ويعمل الفريق على عدم تكرار الموقف نفسه في الموسم الحالي، وتحمل المباراة شعار التعويض بعد خسارة الملك أمام العين، والنواخذة أمام الوحدة في الدوري.

ويدخل الملك مباراة اليوم برصيد 13 نقطة في المركز العاشر، ولفريق دبا الفجيرة 5 نقاط في المركز قبل الأخير وهو الأمر الذي يجعله يقاتل من اجل الهروب من هذه المنطقة.

استعداد

استعد فريق الشارقة لمواجهة اليوم بتدريبات جادة وشاقة تحت قيادة مدربه دونيس الذي عمل على تصحيح أخطاء الجولات السابقة خاصة التي حدثت أمام فريق العين التي خسرها رغم الفرص الكثيرة التي سنحت للاعبيه هو الأمر الذي فسر بسلبية هجومه في ترجمة الفرص لأهداف خاصة من الدولي ريفاس.

وركز دونيس على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تلازم الفريق منذ بداية الدوري.

الابتسامة

ويتطلع النواخذة للعودة من الإمارة الباسمة بابتسامة عريضة فضلاً عن مواصلة العرض الجيد الذي قدموه أمام العنابي في الجولة الماضية كما يسعى اللاعبون لتحقيق الفوز الأول، حيث أنه طوال 12 جولة تعادل الفريق الدباوي في خمس مباريات وخسر سبعة.

ويخوض اللاعبون مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد العرض الجيد الذي قدموه أمام الوحدة في الجولة الماضية، والتي خسرها المدرب الجديد كاميلي في أول ظهور له هذا الموسم بدوري الخليج العربي.

ويفتقد كاميلي جهود المحترف المغربي ادريس فتوحي لنيله 3 إنذارات كما يستمر غياب البرازيلي دانيلو الذي باتت أيامه معدودة مع الفريق بعد أدائه الباهت مع الفريق وعدم تمكنه من تسجيل أي هدف في الدوري حتى الآن فضلاً عن غيابه المستمر طوال الموسم بسبب إصاباته المتكررة..

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يغيب 4 لاعبين أساسيين عن فريق الشارقة بسبب الإصابة وهم سونغ، شاهين، محين خليفة، عبد الله غانم الذي تعرض للإصابة في الجولة الماضية. وكشف دونيس مدرب الفريق عن جاهزية بدلاء الفريق ومنحهم فرصة لإظهار قدراتهم خاصة الرباعي سالم خلفان، ماجد سرور، خالد الزري، راشد احمد.

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يعتبر خط هجوم دبا الفجيرة، الأضعف بين فرق دوري الخليج العربي، وسجل لاعبوه 7 أهداف فقط من 12 جولة، ويعتبر الرقم 7 قاسماً مشتركاً، حيث خسر الفريق 7 مباريات، وتعادل في خمس، ولم يحقق أي فوز حتى الآن، ودخلت شباك الفريق 27 هدفاً، كثاني أضعف خط دفاع بعد بني ياس.

دونيس: الإصابات تطاردنا منذ بداية الموسم

عبر اليوناني دونيس مدرب الشارقة عن حزنه لخسارة لاعب الفريق عبدالله غانم الذي أصيب في مباراة الشارقة والعين الأخيرة وتم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقال: وضع الفريق مع الإصابات هذا الموسم غريب والفريق يفقد عدداً كبيراً من أعمدته الأساسية بإصابات مختلفة ولفترات طويلة، والإصابات أفقدتنا عدداً كبيراً من اللاعبين وأتمنى عودتهم أكثر قوة ومحافظين على معنوياتهم عالية.

ووصف دونيس مباراة الفريق أمام دبا الفجيرة بالصعبة وطالب لاعبيه بالتعامل بذكاء مع قرارات الحكام والتركيز على القتال داخل الملعب، مشدداً على ضرورة الفوز والظهور بمظهر قوي لإثبات أن الشارقة يستحق مركزا أفضل.

وعبر دونيس عن سعادته بتألق اللاعبين الشباب مع الفريق وهو الأمر الذي يمثل بالنسبة له أهمية أكبر من الانتدابات مشيرا إلى تبديل الكوري سونغ في الانتقالات الشتوية. وقال: المهم لدي حاليا هو مباراة اليوم ومباراة العروبة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة .

وعن تأثير التحكيم على نتائج الفريق قال : لا احب البحث عن أعذار ولكن اذا تحدثنا عن قرارات وأسلوب الحكام معنا فمنذ بداية الموسم فالقرارات التحكيمية غير موفقة، واطالب الحكام احترام الشارقة، وبالرجوع للركلات الترجيحية المحتسبة علينا فأغلبها قرارات غير صحيحة، ويوجد تسرع في اتخاذ القرار.

كاميلي: اللقاء مصيري ونطمح إلى الفوز الأول

وصف البرازيلي كاميلي مدرب فريق الكرة بنادي دبا الفجيرة أن لقاء الشارقة بالمصيري رغم أنه يقام في آخر جولة من مرحلة الذهاب مشيرا إلى أن طموحه تحقيق الفريق الفوز الأول.

وقال: نسعى للظهور بمستوى جيد وتقديم مباراة كبيرة امتدادا للعرض الجيد الذي قدمناه أمام العنابي منوها بأن الفوز هدف أساسي وانه قام بتصحيح الأخطاء الدفاعية مع تطوير الجانب الهجومي من خلال تفعيل اللمسة الأخيرة التي كانت غائبة في المباريات السابقة وأكد أن التقليل من الأخطاء والتركيز والهدوء إلى جانب الالتزام بالتوجيهات هي مفاتيح الفوز.

إمكانات

وأضاف: تعرفت على إمكانات اللاعبين كما إن استيعاب اللاعبين لخطتي والتعود على أسلوبي في إدارة المباريات سيتم التعود عليها مع مرور الوقت، وأجدد الثقة في كافة اللاعبين الذين اثبتوا انهم يمتلكون غيرة كبيرة على الشعار، وهدفهم إبقاء الفريق مع الكبار في الدوري ، وأحاول استغلال هذه الروح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الشارقة.

وعن الغياب قال كاميلي: أشعر بالحزن لغياب لاعب مهم بحجم إدريس فتوحي، كما يستمر غياب دانيلو للإصابة لكن علينا التعامل مع كافة الظروف ولدي ثقة كبيرة بكل العناصر الموجودة، وعلينا مواصلة الأداء الإيجابي الذي ظهرنا به أمام الوحدة.

فهد الضنحاني: المباراة نهائي كؤوس

عبر فهد الضنحاني حارس دبا الفجيرة عن ثقته في تحقيق دبا نتيجة إيجابية أمام الملك، مشيرا الى أن «المباراة مثل نهائي الكؤوس وليس أمامنا خيار غير الحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: لقاء الملك ليس سهلا، ونعلم أن الشارقة يسعى لتعويض جماهيره عن خسارته أمام الزعيم، لكننا عازمون على الفوز الأول والخروج من الورطة الحالية، خصوصا وان معدل النقاط الخمس الحالي لا يتناسب مع تطلعات النواخذة في الدوري. وتابع: أسعى جاهدا من أجل منع هجوم الشارقة من الوصول لشباكي.

خالد الزري: الثلاث نقاط هدفنا

أكد خالد الزري مدافع الشارقة، عن استعدادات الفريق جيداً لمباراة دبا الفجيرة، وطموح اللاعبين للخروج بنقاطها، كما عبر عن عزمه استغلال فرصة مشاركته بشكل جيد، متمنياً الشفاء لزميله عبد الله غانم، وأكد جاهزية زملائه في الفريق من أجل تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن التدريبات الأخيرة، أظهرت ارتفاع معنويات اللاعبين، كما أن الوضع البدني ممتاز.

وأكد الزري رغبة الشارقة في الحصول على نقاط المباراة كاملة، وهو الهدف الذي يسعى له اللاعبون، مع تقديرهم لقوة دبا، ورغبتهم في الفوز لتحسين مركزهم في الدوري، وأشار إلى جاهزية جميع اللاعبين، كاشفاً أنهم رهن إشارة المدرب لتغطية النقص الكبير في الفريق، معبراً عن رضائه عن الفرص التي وجدها كل اللاعبين، من أجل الظهور في المباريات.