لقب الشتاء بين فخر العاصمة والقلعة الصفراء

سيكون السباق مثيراً بين الجزيرة والوصل للتتويج بلقب بطل الشتاء مؤقتا، عندما يحل الأول ضيفاً على الظفرة، ويستضيف الثاني حتا اليوم في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة (الأخيرة من مرحلة الذهاب) من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً بني ياس مع الأهلي، والاتحاد كلباء مع العين، والجمعة في ختام المرحلة الشارقة مع دبا الفجيرة، والنصر مع الإمارات، والوحدة مع الشباب.

ويتصدر «فخر العاصمة» الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن الوصل، لذلك فإن تعثر أحدهما سيضمن للآخر لقب بطل الذهاب، وإن كان العين الثالث (23 نقطة) يملك فرصة التربع على الصدارة لاحقاً كونه يملك ثلاث مباريات مؤجلة مع الأهلي وحتا والجزيرة. واعترف الهولندي هينك تين كات مدرب الجزيرة أن مهمة فريقه لن تكون سهلة أمام الظفرة صاحب العروض القوية، التي جعلته يحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وقال تين كات: «لقب بطل الشتاء لا يهم الجزيرة، فليس مهماً من ينهي النصف الأول من الدوري في المركز الأول، بل من يحرز اللقب في النهاية، وبالنسبة لي فإن المرشحين للفوز بلقب الدوري هذا الموسم هما الأهلي والعين». وستكون مهمة الوصل أسهل نسبياً كونه يستضيف حتا الصاعد حديثاً، وإن كان الأخير حقق بعض النتائج المفاجئة مثل تعادله مع الوحدة والشباب، وفوزه على النصر.