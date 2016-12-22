اجتماع مثمر لاتحاد الجوجيتسو مع الأندية

أعلن فهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو عضو مجلس الإدارة، أن مجموع جوائز بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو هو 800 ألف درهم،.

وطالب الأندية بمنح هذه البطولة كل الاهتمام لتحقيق أهدافها، ولا سيما أنها ضمن منظومة اللعبة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، والمجلس الأولمبي الآسيوي، والاتحاد الآسيوي نفسه، كما أنها معتمدة في أجندة مسابقات اتحاد الإمارات اعتباراً من الموسم الجاري، مشيراً إلى أنها تم تخصيصها للأندية، ويشارك فيها اللاعبون واللاعبات المواطنون والمواطنات فقط.

وطالب يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، الأندية بالعمل على استقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات، في مختلف المراحل والفئات السنية لبطولة الكأس وكافة المشاركات الأخرى على المستويات المحلية والدولية.

مؤكداً أهمية دور الأندية في نشر وتطوير اللعبة على مستوى كل إمارات الدولة، خاصة بعد ما حققته من إنجازات قارية وعالمية في مسيرة سعيها للوصول إلى «الرقم واحد» عالمياً.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو مع الأندية مساء أول من أمس الذي حضره كل من خالد راشد الهنائي رئيس شركة الألعاب المصاحبة للوحدة، وحمدان سعيد الزعابي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب المصاحبة، وغازي شيحان ممثلاً عن نادي الوصل.

وخالد الحمادي ممثلاً عن نادي الظفرة، وعبدالله الحمادي ممثلاً عن نادي الشارقة، وسالم عبدالله ممثلاً عن نادي النصر، وعبدالله الشامسي ممثلاً عن نادي العين، وإبراهيم الحوسني ممثلاً عن نادي عجمان، ومحمد الشامسي ممثلاً عن نادي الإمارات، فضلاً عن يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، ورودريجيو فاليرو عضو اللجنة الفنية، وجوسيه جونيور ممثل شركة بالمز الرياضية.

تجديد الحوافز

وهدف الاجتماع إلى تجديد الحوافز أمام الأندية للقيام بدورها الجوهري في تحقيق النهضة الشاملة برياضة الجوجيتسو، وتعزيز التواصل لتكامل الأدوار في الوصول بتلك الرياضة إلى كل بيت وكل شارع في الدولة، وتطوير المسابقات المحلية، والاهتمام بصناعة الأبطال وفقاً للمعدلات العالمية.

بدأ الاجتماع بكلمة قصيرة من يوسف البطران رحب فيها بالحضور، ونقل لهم تحيات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وهنأهم على الإنجازات المتوالية التي تحققها اللعبة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية.

مثمناً دور الأندية في تحقيق تلك الإنجازات، مؤكداً أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون أكثر بين الاتحاد والأندية لإنجاح المسابقات المحلية، ومن بينها مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال البطران: من المهم للغاية أن تكون الأندية مطلعة على أجندة المشاركات الخارجية، سواء التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، والاتحاد الآسيوي، أو التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية والمجلس الأولمبي الآسيوي. من ناحيته عبر فهد علي الشامسي عن تقديره للدور الفاعل الذي تقوم به الأندية في دعم أنشطة وبرامج الاتحاد.

مؤكداً أن اعتماد اللعبة في 14 نادياً على مستوى الدولة حتى الآن يمثل نقلة نوعية، وقاعدة للانطلاق يمكن البناء عليها في المستقبل.

مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي قبل أيام قليلة من الجولة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو المخصصة للأندية، مؤكداً أنها ضمن منظومة الاتحادين الدولي والآسيوي للجوجيتسو.

وأن الاتحاد عندما ينظم تلك البطولة لا ينظر لنتائجها الرياضية فحسب، بل يهتم بترسيخ القيم التي تتبناها لعبة الجوجيتسو ضمن استراتيجيتها في بناء شخصية الشاب الإماراتي، التي تقوم على الانضباط، والتركيز، والولاء للوطن وقيادته، مؤكداً أن مجموع جوائز بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الجولات الثلاث هو 800 ألف درهم.

آلية تجميع النقاط

وتعرض الاجتماع أيضاً إلى شرح آلية تجميع النقاط في البطولات التي ينظمها الاتحاد على المستويات المحلية والدولية لمنافسات الفردي والفرق، كما طالب جوسيه جونيور ممثل شركة بالمز الرياضية بضرورة العمل على جذب اللاعبين واللاعبات بالمراحل السنية من 15 سنة فيما فوق في كل أندية الدولة.

من جانبها قدمت الأندية عدداً من المقترحات التي تم اعتمادها من بينها تعديل مواعيد إجراءات الوزن لتكون على 3 مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى قبل المنافسات بيوم، والثانية صباح يوم المنافسات، والثالثة قبل ساعة من بدء المنافسات.

ارتباط

قال يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية لاتحاد الجوجيتسو إن هناك تفكيراً في أن يكون اجتماع الأندية مع اتحاد الجوجيتسو بشكل دوري، مشيرا إلى أن المكاسب كانت بالجملة في الاجتماع، خصوصاً في ظل المقترحات والمبادرات التي تقدم بها الحضور.

وأوضح البلوشي: شرح آلية التصنيف على المستوى المحلي وجمع النقاط كان مهماً، لتغطية الكثير من الاستفسارات التي كانت تأتينا، وأضاف: أهم ما يميز مسابقات اتحاد الجوجيتسو أن أجندة المنافسات المحلية مربوطة بالمشاركات الدولية، بمعنى أنها كلها تخدم استعدادات منتخباتنا الوطنية.