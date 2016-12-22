تين كات:مباراة اليوم معقدة

توقع هينك تين كات المدير الفني الهولندي للجزيرة، صعوبة مواجهة اليوم أمام الظفرة، وقال: الظفرة فريق قوي بدنياً ومنضبط تكتيكياً ويلعب بتركيز دفاعي ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة التي يجيد تنفيذها الثنائي المميز عمر خريبين وماكيتي ديوب، ودائما ما كانت مبارياتنا أمام الظفرة صعبة ومعقدة للغاية ولا أتوقع سيناريو مختلف أمامهم، خصوصا وأننا نعاني من بعض الغيابات المؤثرة على مستوى التشكيلة الأساسية.

وأضاف: التدريبات سارت بشكل جيد خلال الأيام القليلة الماضية، ولدينا البدلاء القادرون على تقديم الإضافة وسد أي نقص بدرجة عالية من الإجادة، وسنذهب إلى هناك بروح معنوية عالية وثقة كبيرة في قدرتنا على العودة بالنقاط الكاملة.

كما طالب تين كات بعدم تضخيم الخسارة التي تعرض لها الجزيرة في الجولة الماضية، وأوضح: الخسارة أمام النصر لا تعني أن الجزيرة كان سيئا بشكل كبير، فالفريق لم يكن مثاليا في الجولات التي كان يفوز فيها على المنافسين بنتائج كبيرة لكن الانتصارات ظلت تغطي دائما على العيوب، ولهذا ظللت أتحدث دائما عن مرحلة البناء التي يمر بها الجزيرة في الوقت الحالي، وكنت أطالب بالصبر على الفريق ومنحه المزيد من الوقت حتى يصل لصيغة متوازنة واستمرارية في الأداء بمستوى عال.

وشدد تين كات على أن لقب بطل الشتاء لا يهم فريقه، ولا يشغل نفسه بالتفكير في صدارة الجدول أو لقب البطولة، وقال: لن تختلف الأولويات بالنسبة لنا إذا أنهينا النصف الأول من الدوري في المركز الأول، وبشكل عام نحن لا نفكر في لقب الدوري أو مركز الصدارة لأننا نركز بشكل كامل على المباراة التالية فقط، ونتطلع لبناء فريق ينافس في المستقبل على الألقاب بشكل متواصل، ولا نسعى للفوز ببطولة في هذا الموسم لنختفي بعدها عن ساحة المنافسة، وبالنسبة لي شخصيا فإن المرشحين للفوز باللقب الأهلي والعين .