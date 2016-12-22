كلباء والعين.. هدف مشترك

يحل الزعيم العيناوي ضيفاً من العيار الثقيل في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم، على مضيفه فريق اتحاد كلباء، بملعبه في الساحل الشرقي، وذلك في افتتاحية جولات الأسبوع الأخير لذهاب الدور الأول من دوري الخليج العربي، يرفع الفريقان شعار الفوز وعدم التفريط في النقاط، خصوصاً أن لكل منهما هدفاً مشتركاً.

وهو الإصرار على حصد نقاط المباراة الثلاث، أصحاب الأرض يسعون للفوز لمغادرة معممة الهبوط والابتعاد عن المركز الـ 11، حيث يمتلكون فقط 9 نقاط، وسيكون لقاء اليوم في كلباء، هو الثاني للمدرب الجديد الصربي جوران، الذي جاءت بدايته جيدة مع فريقه كلباء، بعد أن حل بديلاً للإيطالي المقال فيفاني.

حيث تعادل جوران في المباراة الأولى أمام الأهلي، لذا، فسيدخل لاعبو الفريق لقاء اليوم منتشين بتحقيق نتيجة التعادل، وسيكون طموحهم هو مفاجأة الزعيم واقتناص العلامة الكاملة للمباراة، يغيب عن فريق كلباء اليوم كل من: سلام شاكر وصقر محمد.

تحضيرات

من جانبه، يتطلع العين صاحب المركز الثالث برصيد (23 نقطة)، لمتابعة مرحلة النتائج الإيجابية لتعزيز وضعيته في جدول ترتيب المنافسة، عندما يحل ضيفاً على فريق اتحاد كلباء مساء اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين.

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية بمناورة أخيرة، أجراها أمس على ملعبه، تحت قيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي عمل على التأكد من جاهزية الفريق من خلال إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق الخطط التكتيكية المختلفة، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها مواجهة الليلة.

ويدخل العين مباراة اليوم، في ظل ظروف غياب نحو خمسة من لاعبيه الأساسيين، معظمهم في خط الدفاع، بقيادة مهند العنزي وإسماعيل أحمد بداعي الإيقاف، إلى جانب محمد فوزي.

وسعيد المنهالي ومحمد أحمد للإصابة، فيما يكتنف الغموض، مشاركة المهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس، الذي تعرض للإصابة، ولم يشارك في المباراة السابقة، إلى جانب الكولومبي دانيلو أسبريلا، ولم يؤكد المدرب مشاركتهما أو ينفيها خلال المؤتمر الصحافي الأخير.

ويتوقع أن يدخل العين المباراة بنوايا هجومية، على أمل أن يخطف هدفاً مبكراً يريح به الأعصاب، ويسهل مهمته في المواجهة، التي يدرك أنها لن تكون سهلة في مواجهة فريق طموح بأرضه ووسط جمهوره، خصوصاً أن اتحاد كلباء سيدخل المواجهة بمعنويات عالية، بعد ما حصل على نقطة ثمينة من مضيف الأهلي في الجولة السابقة.

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يعتبر لقاء اليوم هو الثاني بين الفريقين هذا الموسم، بعد أن سبق لهما أن التقيا في افتتاحية مسابقة كأس دوري الخليج العربي على ملعب هزاع، وشهدت المباراة خمسة أهداف، حيث نجح العين في تحقيق الفوز بنتيجة 3 ـ 2، سجل للعين دوجلاس ودياكيتي والكثيري ولكلباء الروماني ميهاي وياسر الجنيبي.

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يخوض العين مساء اليوم مباراته رقم 7 أمام اتحاد كلباء بدوري الخليج العربي لكرة القدم خلال عهد الاحتراف بعد أن تقابلا من قبل 6 مرات، فاز العين في 4 مواجهات مقابل فوزين لاتحاد كلباء، وسجل العين 21 هدفا مقابل 10 أهداف أحرزها نمور كلباء في شباكه.

زلاتكو:الفوز يعزز ترتيبنا

أوضح الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين، أن فريقه يتطلع للفوز على اتحاد كلباء اليوم ومتابعة مرحلة النتائج الإيجابية في إطار جهوده لتعزيز وضعيته في جدول الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم، لافتا إلى أن كل مباراة يخوضها تعتبر بمثابة تحدٍ في مشواره في المنافسة.

وأكد أنه سيعمل من أجل وضع خيارات جيدة في مواجهة الليلة في ظل غياب العديد من العناصر، خصوصا في خط الدفاع حيث يفتقد العين لجهود كل من إسماعيل أحمد ومهند العنزي للإيقاف، إلى جانب محمد فايز وسعيد المنهالي، ومحمد أحمد، وعبر عن تمنياته بأن يعود المهاجم البرازيلي دوغلاس داينفريس والكولومبي إسبريلا بعد أن غابا في المباراة السابقة بداعي الإصابة.

وأوضح مدرب العين، أن اتحاد كلباء سيدخل مباراة الليلة بدوافع كبيرة بعد أن نجح في الخروج بالتعادل بالجولة الماضية، وسيكون تغيير المدرب بمثابة تحدٍ للاعبي الفريق للظهور بأفضل صورة، لنيل ثقته والتواجد ضمن قائمة خياراته دائما، فضلاً عن كونه يضم في صفوفه لاعبين متميزين بقيادة بكاري كون وسياو ومايغا.

ولذلك فإن المباراة لن تكون سهلة، غير أننا سنلعب بأسلوبنا الهجومي كما اعتدنا دائما، ونأمل أن نوفق في تسجيل هدف مبكر لتسهيل مهمتنا في اللقاء. مؤكداً، أنهم لا يفكرون في المباراة المقبلة بقدر تفكيرهم وتركيزهم في مواجهة الليلة، وذلك ردا على سؤاله حول كيفية تعامله مع وضعية لاعبي العين المهددين بالإيقاف قبل لقاء الأهلي المرتقب.

لافتا إلى أن مباراة اليوم أمام اتحاد كلباء ليست سهلة ومن المهم أن يدخلوا إلى الملعب بتركيز كبير وحذر شديد، وأوضح أن العين يملك في صفوفه لاعبين متميزين قادرين على التكيف في مختلف المراكز في الملعب وبالتالي سد النقص في ظل غياب خمسة لاعبين اليوم.

جوران:سأرضى بالتعادل

أكد الصربي جوران مدرب كلباء، أن لاعبي فريقه سيضعون الفوز نصب أعينهم اليوم أمام العين، ولو حدث التعادل أمام فريق بحجم وقامة الزعيم فبالتأكيد سيكون هناك رضا تام عن لاعبي فريقه، الذين تمكنوا من فرض أسلوب لعبهم قبل أسبوع وأجبروا فرسان الأهلي على قبول التعادل السلبي في مباراة كانت الأولى له في دوري المحترفين الإماراتي

مشيراً إلى أنه لمس رغبة عارمة من اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية، لا سيما في ارتفاع معنوياتهم، لذا سيعملون ما بوسعهم من أجل تحقيق الفوز اليوم.

وأشار جوران إلى أنه درس أسلوب وطريقة لعب العين عبر الفيديو، وقال: بالتأكيد لن نلعب بنفس الخطة التي طبقناها أمام الأهلي، خصوصاً وأن أسلوب الفريقين مختلف وسيكون التركيز شعار فريقي، ولن أجازف في نفس الوقت بفتح اللعب مع علمي التام بأن لاعبي الفريق الزائر يجيدون اللعب عن طريق الأطراف ويمتلكون لاعباً كبيراً هو عمر عبد الرحمن قلب العين النابض.

فضلاً عن لاعبين مميزين، وسأدفع بكل أسلحتي المتاحة للحد من خطورة العين اليوم.

غيابات

كما وصف جوران غياب الثنائي سلام شاكر وصقر محمد بالمؤثر، لكنه سيكون مضطراً لإيجاد البديل الجاهز، الذي سيسد الفراغ وسيدفع بذات الوجوه التي لعبت أمام الأهلي مع وجود لاعبين من البدلاء ليحلا خلفاً للمدافعين صقر وشاكر.

وفيما يتعلق بأي توصيات رفعها لإدارة النادي تتعلق بتغييرات الميركاتو الشتوي المقبل، قال: أركز حالياً على لقاء العين ومن بعده الجزيرة في الكأس الأسبوع المقبل ولا أشغل نفسي بأي تعاقدات حالياً.

إبراهيم عيسى: نسعى إلى إحراج الزعيم

قال حارس كلباء إبراهيم عيسى، إن معنويات التعادل الأخير ضد الأهلي ستمنحهم جرعة معنوية كبيرة قبيل لقاء الزعيم اليوم، والذي نسعى لإحراجه على أرضية الملعب وحرمانه بالتأكيد من النقاط، مشيداً بأسلوب المدرب الجديد الصربي جوران الذي وصفه بالسهل، لأنه يوصل لك الفكرة وبكل سهولة ومن أول يوم قاد فيه التدريبات بدأ اللاعبون في تطبيق خطته والتعود على أسلوبه.

وكان نتاج ذلك التعادل أمام الفرسان في دبي، حيث كنا الأقرب للفوز في تلك المباراة لولا بعض الظروف، التي حرمتنا من العودة بالنقاط الثلاث.

مشيراً إلى جاهزية كافة لاعبي فريقه مع سعيهم لحجز مكان لهم في تشكيلة المدرب جوران، خصوصاً وأن مواجهة العين وصيف بطل آسيا حلم يتمنى أي لاعب أن يكون متواجداً على أرضية الملعب وليس على دكة البدلاء، وسنحاول اللعب لآخر دقيقة من عمر المباراة ومجاراة العين.

خالد عبدالرحمن: هدفنا النقاط الثلاث

أكد مدافع العين العائد بقوة لتشكيلة الفريق البنفسجي خالد عبد الرحمن، جاهزيته وزملائه اللاعبين لمواجهة اليوم أمام اتحاد كلباء، وشدد على أهمية الفوز والحصول على النقاط الثلاث، مع كامل الاحترام للفريق المنافس بأرضه ووسط جمهوره، وعبر عن تمنياته بالتوفيق لفريقه في ملعب المباراة والحصول على النتيجة المأمولة، لتحسين وضعية العين في الترتيب العام لفرق الدوري.

وعبر خالد عبد الرحمن عن تمنياته بالشفاء لزميليه في مركز الظهير الأيسر محمد فايز وسعيد المنهالي وعودتهما سريعا إلى قائمة الفريق، خصوصا وأنهما ظهرا بصورة متميزة في الفترة السابقة، وأعرب عن سعادته للثقة التي منحها له المدرب زلاتكو، وتوجه بالشكر لجمهور نادي العين الذي دعمه بقوة بعد عودته أخيرا لتشكيلة الفريق.

وذكر مدافع العين الأيسر، أن غياب كامل منظومة دفاع العين عن مباراة اليوم بعد انضمام مهند العنزي أخيرا إلى القائمة عقب نيله الإنذار الثالث في المباراة السابقة أمام الشارقة.