الظفرة والجزيرة.. صحوة وقمة

يعتبر لقاء الظفرة والجزيرة، الذي سيقام بينهما في الرابعة و55 دقيقة من مساء اليوم على استاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بالمنطقة الغربية، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة الأخيرة في الدور الأول لدوري الخليج العربي للمحترفين، لقاء لتأكيد الصحوة التي يعيشها فارس الغربية حالياً، بعد مواصلة نتائجه الإيجابية منذ الجولة الخامسة، بتحقيقه ستة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

ليجمع بذلك 19 نقطة، ليقفز بها من المركز الأخير في الأسابيع الأولى، ليحتل حالياً المركز السادس، والذي يعتبر أفضل مركز له منذ مشاركته في دوري المحترفين، وفوزه اليوم على الجزيرة، قد يضعه في المركز الخامس، وإن كان ذلك يتوقف على نتيجة الوحدة مع الشباب.

وفي المقابل، يعتبر هذا اللقاء بالنسبة «لفخر أبوظبي»، الرغبة في العودة لسكة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي حققها منذ الجولة الأولى وحتى الجولة الحادية عشرة.

والتي حقق الفوز فيها 8 مرات وتعادل مرتين، ليؤهله ذلك لاحتلال الصدارة، ولكنه تعرض للخسارة لأول مرة في الجولة الماضية أمام النصر، وبالرغم من تلك الخسارة، إلا أنه ظل في الصدارة، مناصفة مع الوصل برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عنه، ويتطلع اليوم لطي تلك الصفحة والعودة لسكة الانتصارات، لينهي الدور الأول مستمراً في الصدارة.

غياب

وبالعودة لفارس الغربية، يدخل هذه المباراة متسلحاً باللعب على ملعبه وبين جماهيره، مكتملاً بدون غيابات مؤثرة، وحرص مديره الفني السوري محمد قويض، على التركيز على طريقة اللعب التي سيلعب بها مباراة اليوم، على ضوء قراءته لفريق الجزيرة، وتعرفه على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

وغالباً ما سيستمر على نفس أسلوبه الذي يعتمد على تأمين المنطقة أمام مرماه بدفاع المنطقة الضاغط، والذي يبدأ من خط الهجوم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق رأسي الحربة، السنغالي ماخيت ديوب والسوري عمر خريبين، وسيتوقف نجاح ذلك الأسلوب على قدرة لاعبي الظفرة على إحكام الرقابة على مفاتيح اللعب في الجزيرة، الممثل في المغربي مبارك بوصوفة، والعائد من الإيقاف محمد جمال، والمهاجم البرازيلي ألتون ألميدا.

خطة

أما الجزيرة، فقد طوى ملف مباراته الأخيرة أمام النصر، بعد أن استوعب دروسها، وحرص مديره الفني الهولندي هينيك تين كات، على التركيز على العامل النفسي لإخراج اللاعبين من تأثير الخسارة، كما حرص في تدريباته الأخيرة، على التركيز على النواحي الخططية، بهدف استغلال الثغرات في العمق الدفاعي لفارس الغربية، من خلال فتح اللعب على الأجناب لخلخلة الدفاع الظفراوي المتكتل، وأيضاً السعي لاستغلال الكرات الثابتة، التي يجيد تنفيذها المغربي مبارك بوصوفة.

20

يبلغ إجمالي عدد الإنذارات التي حصل عليها لاعبو فريق الظفرة حتى الجولة الماضية الثانية عشرة 20 إنذاراً، جاءت على النحو التالي: 3 إنذارات أمام النصر، وإنذار في مباراة الوصل، وإنذار في مباراة الوحدة، وإنذار أمام الشارقة، وإنذاران أمام بني ياس، و3 إنذارات أمام الإمارات، وإنذاران أمام الأهلي، وإنذار قي لقاء العين، و4 إنذارات في مباراة دبا الفجيرة، وإنذاران في المباراة الأخيرة أمام فريق حتا.

28

يبلغ إجمالي الإنذارات التي حصل عليها لاعبو الجزيرة في مباريات الجولات الـ 12 السابقة، 28 إنذاراً، جاءت على النحو التالي: 3 إنذارات أمام الوصل، وإنذار في مباراة النصر، وإنذاران أمام الشارقة، و3 إنذارات أمام بني ياس، و3 إنذارات في مباراة الإمارات، و4 إنذارات أمام الأهلي، و3 إنذارات في مباراة دبا الفجيرة، و3 إنذارات في مباراة الشباب، و4 إنذارات في مباراة حتا، وإنذاران في مباراة النصر الأخيرة.

عبد الله النقبي: الضغط على الجزيرة أكثر

أكد عبد الله النقبي لاعب وسط الظفرة، أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، لأن الجزيرة قادم من خسارة أولى أمام النصر، وهدفه اليوم هو الفوز ليحافظ على صدارته لإنهاء الدور الأول في القمة، حتى تتضح نتائج مباريات العين المؤجلة، وبالتالي، فالضغوط عليه أكثر من فريقنا الذي سيسعى لمواصلة تحقيق انتصاراته، لتأكيد الصحوة، لإنهاء الدور الأول في مركز متقدم قريب من المربع الذهبي، أو على الأقل الحفاظ على نفس مركزه الحالي.

كما أكد النقبي، أن فريق الجزيرة يمتلك عناصر رائعة من اللاعبين، سواء الأجانب أو المواطنين، وبالتالي، لن تكون المباراة سهلة، ولكن في المقابل، ففريقنا حالياً يعيش فترة انتعاش إيجابية، ويلعب بروح قتالية ومعنويات مرتفعة، وسنسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لكون المباراة ستقام على ملعبنا.

مبارك بوصوفة: هدفنا العودة إلى طريق الانتصارات

اعترف المغربي الدولي مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة، برغبة اللاعبين في إعادة الفريق لطريق الانتصارات وفي إنهاء النصف الأول من الدوري بتحقيق نتيجة إيجابية، وقال: جميع المباريات ستكون صعبة بالنسبة للجزيرة، لكن ما قد يضاعف من صعوبة المباراة أمام الظفرة هو الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام النصر.

وهو ما يزيد من مسؤوليتنا ورغبتنا في العودة لطريق الانتصارات، كما إننا نتطلع لإنهاء النصف الأول من بطولة الدوري بتحقيق الفوز لأننا قدمنا أداء جيدا جدا على مدار الجولات الماضية، ونستحق نهاية سعيدة لهذا الجزء من بطولة الدوري.

وأوضح: الظفرة منافس قوي ولديه لاعبون مميزون في كل خطوط اللعب، وسبق لنا أن واجهناهم في مسابقة كأس الخليج العربي في بداية الموسم وعانينا كثيرا قبل أن نخرج من ملعبهم بالنقاط الكاملة، ونتوقع أن يتكرر ذات السيناريو في المباراة المقبلة.