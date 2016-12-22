محمد قويض:لقاء من العيـــــار الثقيل

وصف محمد قويض المدير الفني للظفرة، مباراة اليوم أمام الجزيرة، بأنها من العيار الثقيل، خاصة أن الجزيرة هو متصدر الدوري، وبطل الشتاء حتى الآن، ويملك عناصر جيدة من اللاعبين في جميع المراكز، وهو فريق لا يتأثر بالغيابات، والجديد في فريق الجزيرة هذا الموسم، تميزه بالنظام والالتزام داخل الملعب.

كما أنه يتميز بالأداء الجماعي، حتى في المباريات التي لا يحقق فيها نتائج إيجابية، لكنه يقدم أداء متوازناً، وخسرنا أمامه في نهاية الموسم الماضي في مباراة الإياب.

وبالتالي، فأوراق الفريقين مكشوفة لبعضهما البعض، وبالتالي، فمن المتوقع ألا تكون هناك مفاجآت، وإن وجدت، فستكون للفريق الذي يحسن استغلال الفرص السانحة له ويحقق الفوز، وبالتالي، من الضروري أن تكون الأخطاء قليلة، والتركيز عالياً من البداية للنهاية، لأننا نعرف أن الجزيرة يمتلك مهاجمين يسجلون من أشباه الفرص، وبالتالي، لن يتأثر بأي غيابات.

وأوضح قويض: بالنسبة لفريقنا، فإننا نسير على نهج محدد، ونلعب بأسلوب واحد، سواء على ملعبنا أو خارجه، وفق إمكاناتنا، وسنسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحنا، كما سنركز على إحكام الرقابة على مهاجمي الجزيرة ومفاتيح لعبه في وسط الملعب، واللعب على المرتدات، وعموماً، فالنقطة أمام المتصدر جيدة، والثلاث نقاط شيء ممتاز نتمنى تحقيقه، ودائماً نقول إن أي نتيجة غير الخسارة تعتبر نتيجة إيجابية.

وعن أحوال فريقه، قال قويض: هناك غيابات كثيرة منذ فترة بسبب الإصابة، وهم: أحمد على وعبد الله سلطان وخلف محمد وإبراهيم علوي ومحمد المعيني وعبد الله قمبر، وبالرغم من ذلك، فالفريق يقدم كرة متوازنة جماعية، والانسجام متوفر بين جميع اللاعبين، وطالما نصل إلى مرمى الفرق المنافسة ونهدر الفرص، فذلك الأمر يؤكد أن فريقنا بخير.