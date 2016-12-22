بن هزام: الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتطوير الكرة النسائية

أكد محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، اهتمام الاتحاد بتطوير الكرة النسائية. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة فيفا لمدربات كرة قدم السيدات، في مقر الاتحاد بدبي، في الفترة من 20 ولغاية 25 من الشهر الجاري، بمشاركة 21 مدربة ولاعبة من مختلف الدول بإشراف الألمانية آنيا بالوزوفيتش. وشهد الافتتاح إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

وعبيد مبارك الشامسي المدير الفني للاتحاد، ود.بلحسن مالوش مدير الإدارة الفنية، وعبد القادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وراشد عامر رئيس قسم مراكز التدريب. ونقل الظاهري تحيات المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، وتمنياته لجميع المشاركات في الدورة بالتوفيق والنجاح، وأكد اهتمام الاتحاد بتطوير الكرة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ولجنة كرة القدم النسائية.