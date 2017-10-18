اوراوا الياباني يضرب موعدا مع الهلال في نهائي الأبطال

بلغ اوراوا ريد دايموندز الياباني الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على شنغهاي سيبغ الصيني 1-صفر الاربعاء في إياب النصف النهائي على ملعب سايتاما، ليضرب موعدا مع الهلال السعودي في النهائي.

وسجل البرازيلي رافايل سيلفا بكرة رأسية (11) هدف اوراوا الذي كان قد تعادل 1-1 ذهابا على ارض خصمه الذي يضم البرازيليين هولك واوسكار والكيسون، في 27 ايلول/سبتمبر الماضي.

وهذه اول مباراة في الموسم الحالي يفشل فيها هولك في التسجيل في دوري الابطال.

وضرب اوراوا، بطل 2007، موعدا مع الهلال الذي تخطى بيرسيبلويس الايراني 6-2 بمجموع المباراتين (4-صفر و2-2).