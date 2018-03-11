الاتحاد السوداني يؤجل مباراة الهلال

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الطلبات المقدمة من أندية الهلال وأهلي شندي وهلال التبلدي، بخصوص تأجيل مبارياتها المعلنة في مسابقة الدوري الممتاز أمام الخرطوم الوطني وأهلي مروي ومريخ نيالا، وقررت اللجنة رفض تأجيل مباراة هلال التبلدي مع أهلي مروي المعلنة يوم غد بكريمة، ورفضت تأجيل مباراة أهلي شندي أمام مريخ نيالا المقرر لها اليوم باستاد كسلا، حيث رأت اللجنة أنه ليست هناك دواع قاهرة أو أسباب ضرورية لتأجيل مباراتي هلال التبلدي وأهلي شندي، وأن هناك متسعاً من الوقت لأداء الفريقين لمباراتيهما المعلنتين في الممتاز أمام مريخ نيالا وأهلي مروي، ووافقت اللجنة على طلب الهلال بتأجيل مباراته المعلنة أمام الخرطوم الوطني لتقام اليوم.

ويحسم مجلس إدارة الاتحاد السوداني أمر مشاركة فريقي الهلال والمريخ في البطولة العربية للأندية في نسختها المقبلة في اجتماعه الذي سيعقده غدا، وكان الاتحاد تسلم خطاباً رسمياً من نظيره العربي يطلب فيه مشاركة فريقي القمة في النسخة الجديدة للبطولة العربية، وأكد الاتحاد العربي في خطابه ضرورة مشاركة جميع الأندية التي يرغب في مشاركتها لأن النسخة المقبلة ستكون استثنائية ويشارك فيها 32 فريقاً.

من جهة أخرى، أوضح الزين الدخيري نائب رئيس نادي حي الوادي نيالا أنهم تقدموا باستقالاتهم من مجلس إدارة النادي بسبب الظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي، مبيناً أنهم يصرفون شهرياً مبلغ 350 ألف جنيه، شارحاً أن الولاية تدفع فقط مبلغ خمسين ألفاً للنادي، فيما تكفل أسامة عطا المنان راعي النادي بـ300 ألف، وانتقد الزين الدخيري حكومة ولاية جنوب دارفور، متمنياً أن تقدم الدعم المطلوب للنادي كما هو الحال بالنسبة للأخوة في نادي مريخ نيالا، وكشف الزين أنه سيواصل عمله في إدارة النادي إلى حين تكوين لجنة تسيير تدير النادي في الفترة المقبلة.