مهمة صعبة للأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

يخوض الأهلي المتصدر وحامل اللقب اختباراً صعباً أمام مضيفه إنبي اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، فيما يخوض غريمه التقليدي الزمالك اختباراً سهلاً أمام الرجاء الأربعاء المقبل.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 19 نقطة أمام الإسماعيلي الذي يحل ضيفاً على بتروجيت، و21 نقطة عن الزمالك، فيما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 40 نقطة. ويرصد كل من الأهلي وإنبي الفوز، وإن اختلفت الدوافع، ففي الوقت الذي يسعى فيه إنبي إلى النقاط الثلاث في إطار المنافسة على المراكز الأربعة الأولى لضمان المشاركة في إحدى المسابقتين القاريتين (دوري الأبطال أو كأس الاتحاد)، يبحث الأهلي عن الاقتراب بقوة من الاحتفاظ بلقبه الثالث على التوالي والـ40 في تاريخه. ويحتاج الأهلي إلى 4 نقاط في مبارياته السبع المتبقية لحسم اللقب بغض النظر عن نتائج باقي منافسيه.

وأكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن مواجهة إنبي دائما ما تحفل بالقوة والإثارة «فهو فريق جيد ويمتلك لاعبين على مستوى عال»، محذرا من صحوة الفريق البترولي وحوافز لاعبيه للوصول إلى المربع الذهبي.

في المقابل، قال خالد متولي المدير الفني لإنبي: «سنواجه أفضل فريق في مصر، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من الجهاز الفني واللاعبين»

وفي الثانية، يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز لضمان المنافسة على وصافة الدوري والتأهل للعب في مسابقة دوري الأبطال .

واكد إيهاب جلال المدير الفني للزمالك جاهزية لاعبيه لمواصلة نتائجهم الجيدة في المسابقة المحلية، وحذر لاعبيه من التهاون أمام المنافس بالنظر لموقعه في جدول المسابقة.