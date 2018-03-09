الهلال يخسر ذهاب أبطال أفريقيا

خسر الهلال العاصمي، مباراة الذهاب أمام منافسه توغو بورت في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2-صفر، وجاء هدفا المباراة على مدار الشوطين، وأكمل الهلال الجزء الأخير في المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه حسين الجريف بالبطاقة الحمراء، وبهذه النتيجة، أصبح موقف الهلال صعباً للغاية في مباراة الإياب بأم درمان.

سعادة

وعبّر الكابتن إبراهيم حسين المدير الفني لهلال التبلدي، عن سعادته بانتهاء مباراة فريقه أمام أولمبيك ستار البورندي سلبياً عصر أول أمس، في ذهاب الدور الأول من البطولة الكونفدرالية، وقال إبراهومة في تصريحات للموقع الإعلامي للنادي، إنه خاض المباراة بتكتيك معين، نفذه اللاعبون بالشكل المطلوب، واستطاعوا أن يقودوا الفريق لتعادل بطعم الفوز، ليقترب الفريق أكثر من التأهل للمرحلة المقبلة من المسابقة، وقال إبراهومة، إن حسم التأهل سيكون من شيكان، لكنه شدّد على ضرورة أن يستعد فريقه بالشكل الأمثل، حتى يكون الهلال في قمة جاهزيته البدنية والفنية، التي تمكّنه من التفوق على منافسه، والتأهل لدور الـ 32 مكرر من البطولة الكونفدرالية.

اعتذار زامبي

من جهة أخرى، قال رئيس اتحاد الكرة السوداني، كمال شداد، إن المنتخب الزامبي الأول، اعتذر عن مواجهة «صقور الجديان»، بالعاصمة الخرطوم، في الأسبوع الأخير من مارس الجاري. وأوضح شداد: اعتذر المنتخب الزامبي رسمياً، وقدمنا الدعوة للمنتخب الغاني، لكن ظهرت لنا كلفة عالية جداً، بخصوص حضوره وتجميع لاعبيه بالسودان. وأضاف: بدأنا اتصالات مبدئية، مع عدد من المنتخبات للعب بالسودان، قبل نهاية مارس الجاري، من بينها توغو وبنين والكونغو برازافيل، كما أن هناك تفكيراً في منتخبات من سيكافا، مثل كينيا وأوغندا. يذكر أن منتخب السودان، قد حدد تاريخ 27 مارس الجاري، لخوض مباراة ودية دولية، ضمن أجندة الفيفا.

تأهل

يحتاج الهلال للفوز على توغو بورت بهدفين دون رد، ومن ثم التفكير في إحراز هدف التأهل، وتجري مباراة الإياب في الخرطوم يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.