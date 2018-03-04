الهلال يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي

قطع الهلال خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه الصعب على الفيصلي 1-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما أول من أمس في الرياض ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.

سجل هدف الهلال الفنزويلي جيلمين ريفاس في الدقيقة (29)، ليرفع الهلال المتصدر رصيده إلى 49 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، بينما بقي الفيصلي ثالثاً بصفة مؤقتة برصيد 33 نقطة.

وأبدى خوان براون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سعادته بالفوز المستحق الذي حققه فريقه على الفيصلي وقال براون: «إن لاعبي الفريق قدموا شوطاً أول مميزاً إلا إنهم تراجعوا قليلا في الشوط الثاني، حيث سيطر الفيصلي إلى حد كبير على مجريات اللقاء، ولكننا خرجنا بالمطلوب وهو تحقيق الثلاث نقاط».

وزاد: «أسبوع كانت فترة بسيطة للتحضير لجهاز فني جديد، ولكن أشكر اللاعبين على الأداء القتالي منهم، وتحقيق الفوز». وأضاف: «في منتصف الشوط الثاني اضطرينا لتغيير طريقتنا لإيقاف خطورة مفاتيح لعب الفيصلي من أجل الحفاظ على النتيجة ونجحنا في ذلك».

واختتم براون تصريحاته موضحاً سبب تغيير أشرف بن شرقي: «قدم إضافة ممتازة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قل الأداء، وهذا أمر طبيعي، لذلك قمت باستبداله لبث المزيد من النشاط بالفريق».

سيطرة

وفرض الهلال سيطرته على معظم فترات الشوط الأول وكاد أن يأخذ الأسبقية في وقت مبكر، إلا أن كرة الأوروغواياني ميليسي علت العارضة في الدقيقة الخامسة. وأضاع الأرجنتيني سيروتي فرصة محققة عندما هيأ له أحمد أشرف الكرة على مشارف منطقة الجزاء، ولكن الأول صوب الكرة بجوار القائم (17)، قبل أن ينجح الهلال بتسجيل الهدف الوحيد إثر كرة عرضية ارتقى لها ريفاس وحولها رأسية على يسار الحارس مصطفى ملائكة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاع الفيصلي فرصة محققة للتعديل عندما صوب الترينيدادي خالم هايلاند الكرة بمحاذاة القائم رغم مواجهته للمرمى (49). وأنقذ حارس الفيصلي هدفاً محققاً عندما تصدى لكرة من سيروتي في الدقيقة 52 وحولها إلى ركنية. وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، أضاع ريفاس فرصة سهلة لتعزيز النتيجة ورصيده الشخصي، إلا أنه أرسل الكرة عالياً في مواجهة المرمى.

فوز ثالث

وحقق الاتفاق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب على أُحد 3-2 في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. سجل للاتفاق التونسي فخر الدين بن يوسف (39) وعبدالرحمن العبود (45) وحامد الغامدي (84) ولأُحد التونسي هشام السيفي (36 و 78). وبهذه النتيجة تقدم الاتفاق للمركز الثامن برصيد 29 نقطة بينما بقي أحد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة. وقاد البرازيلي جورجينيو دي مورا فريقه القادسية للفوز على الباطن 4-3 في لقاء مثير لم يحسم سوى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. فبعدما أنهى القادسية الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي بيسمارك فيريرا (4 و17 من ركلة جزاء و38)، نجح الباطن في الشوط الثاني من تعديل النتيجة بواسطة البرازيلي جورجي دا سيلفا (70 من ركلة جزاء و 80) ومواطنه غييرمي شيتيني (90+2)، قبل إن يخطف دي مورا الهدف الرابع في الدقيقة 90+4. ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر في حين بقي الباطن على رصيده السابق 24 نقطة في المركز الحادي عشر.