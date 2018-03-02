الأزرق الكويتي يستضيف «الفراعنة» 26 مايو

أبرم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أمس، اتفاقية إقامة مباراة ودية تجمع منتخب الكويت الأول مع ضيفه منتخب مصر الوطني في الـ 26 من مايو المقبل، باستاد جابر الدولي، وتأتي المباراة استعداداً جيداً للفراعنة قبل خوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

حضر التوقيع الدكتور مشعل الربيّع رئيس لجنة التسوية، الدكتور محمد خليل مدير عام الاتحاد، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن الوكيل الحصري الوحيد للاتحاد المصري لكرة القدم.

من جانبه، أكد الدكتور مشعل الربيع رئيس لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم الكويتي، أن الموافقة على اقامة المباراة الودية جاءت من باب التعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وبناءً على مقترح شركة برزنتيشن الوكيل الحصري للاتحاد المصري والراعي للمنتخب خلال المونديال.

وأضاف: أمر رائع أن يضع مسؤولي الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة ثقته في منتخب الكويت والاتحاد الكويتي من خلال إقامة المباراة التي يستعد من خلالها المنتخب المصري للمونديال، وسيخوض المنتخب المباراة بكامل نجومه المحترفين، مشيراً إلى أن المباراة ستكون أمسية رمضانية سنرى فيها الجماهير المصرية مع أشقائهم جماهير الأزرق، كما أعرب عن أمنيته بأن يحالف المنتخب المصري الشقيق التوفيق في مونديال 2018 والظهور بالمستوى الذي تتمناه الجماهير المصرية والعربية.

بدوره، أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، أن العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع الدولتين الشقيقتين الكويت ومصر، لعبت دوراً أساسياً في اختيار الكويت لإقامة المباراة الودية الأولى في المعسكر التحضيري الأخير للمنتخب المصري استعداداً لمونديال 2018 بروسيا.