المنتخب السعودي يكسر الحظر المفروض على ملاعب العراق

احتفلت الكرة العراقية بعودة المباريات الدولية إلى أراضيها من خلال فوز ثمين للمنتخب العراقي 4 - 1 على ضيفه السعودي، أمس، في مباراة ودية مثيرة بملعب مدينة البصرة.

وكسر المنتخب السعودي الحظر المفروض منذ أعوام طويلة على استضافة العراق للمباريات الدولية، بخوضه المباراة بملعب البصرة، وقادها الحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي.

ولم ينظر أحد إلى النتيجة التي انتهت لصالح العراق، حيث حققت المباراة هدفها في رسالة إلى الاتحاد الدولي «فيفا» لرفع الحظر.

قدم الفريقان مباراة قوية في مواجهة تاريخية هي الأولى بينهما بالعراق منذ 39 عاماً، واستغل المنتخب العراقي (أسود الرافدين) حالة الإجهاد التي سيطرت على الأخضر السعودي، ليحقق الفوز في المباراة التي دعت إليها الهيئة العامة للرياضة السعودية، دعماً لرفع الحظر الدولي المفروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على العراق.

تقدم المنتخب العراقي بهدف عن طريق «نيران صديقة»، بعدما أحرز سعيد الربيعي مدافع المنتخب السعودي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21. وأكمل الرباعية عماد محسن، ومهند علي «هدفان»، فيما سجل هدف السعودية حسن معاذ.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي، أن «الوقت حان» لرفع الحظر عن استضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية.

وقال: «الوقت حان لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ونطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يوصي بقرار رفع الخطر وعودة المباريات إلى الملاعب في العراق».

أضاف في مؤتمر صحافي في ملعب البصرة الدولي: «منذ فترة طويلة نتابع الأمور في العراق ومنذ سنتين أو أكثر بدأنا بخطوات مهمة في هذا الصدد وشاهدنا أمس تجربة ناجحة وفريدة».