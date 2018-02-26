الوداد يغتال أحلام مازيمبي ويتوّج بالسوبر الأفريقي

توج الوداد البيضاوي المغربي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية أول من أمس، على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية.

تقمص أمين تيغزوي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الوداد الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 83. شهدت المباراة أول ركلة جزاء ملغاة باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في تاريخ البطولات الأفريقية للأندية. بتلك النتيجة، نجح الوداد في تعويض إخفاقه في الفوز بالبطولة التي سبق له أن شارك فيها عامي 1993 و2003 بخسارته أمام أفريكا سبور الإيفواري، والزمالك المصري على الترتيب.

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بات الوداد ثالث فريق مغربي يفوز بالبطولة ، حيث انضم إلى مواطنيه المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي اللذين أحرزا اللقب عامي 2012 و2000 على التوالي. وبدوره، فشل مازيمبي بطل كأس الاتحاد الأفريقي للموسم الماضي، في إحراز كأس السوبر للمرة الرابعة بعد سنوات 2016 و2011 و2010. ونال الوداد مبلغ 100 ألف دولار جراء إحرازه اللقب، فيما كان نصيب مازيمبي 75 ألفاً.

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وشهدت المباراة استعمال تقنية التحكيم بالفيديو رسمياً لأول مرة في القارة الأفريقية، ولجأ إليها الحكم الزامبي جاني سيكازوي في الدقيقة 57 بعد أن أعلن عن ركلة جزاء ثانية لصالح فريق الوداد إثر إسقاط المهاجم النيجيري تشيسون تشيكاتارا داخل منطقة جزاء مازيمبي، لكنه تراجع عنها بعد مشاهدته للإعادة بواسطة تقنية الفيديو.

وقال فوزي البنزرتي مدرب الوداد «إن التتويج بالكأس لم يكن سهلاً أمام فريق قوي ومنظم مثل مازيمبي، وشيء جميل أن تحقق لقباً قارياً بعد شهر واحد من استلام زمام الإدارة الفنية للفريق». وتعاقد الوداد البيضاوي مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي في يناير خلفاً للمغربي الحسين عموتة، الذي توج مع الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا.