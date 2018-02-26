الأهلي يدنو من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري

واصل الأهلي انطلاقته في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري لكرة القدم، واقترب الفريق خطوة جديدة نحو التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي بتغلبه على الإنتاج الحربي 2 - 1 أول من أمس، في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وسجل البديل كريم بامبو هدفين أحدهما في الدقيقة الأخيرة من المباراة لينقذ فريق الإسماعيلي من فخ الهزيمة، وينتزع له تعادلاً صعباً ومتأخراً 2 - 2 أمام ضيفه طنطا. ورفع الأهلي رصيده إلى 69 في الصدارة، فيما تجمد رصيد الإنتاج عند 36 نقطة في المركز السادس بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة. وبات الأهلي بحاجة إلى سبع نقط فقط من مبارياته الثماني المتبقية ليتوج بلقب الدوري بغض النظر عن نتائج باقي منافسيه.