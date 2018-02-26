الصراع المريخي يقود خمسة من أعضاء «الألتراس» إلى المحكمة

تم تحويل خمسة من أعضاء ألتراس المريخ السوداني إلى المحكمة، بسبب لافتات تم رفعها أثناء مباراة الفريق الأفريقية أمام فريق تاون شيب البتسواني، تحمل شعارات (نعم للمجلس المنتخب.. لا للجنة التسيير)، وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم عقب اللقاء، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة وتوجيه تهم (الإزعاج العام واستخدام الألعاب النارية ورفع لافتات)، ليدخل الصراع داخل نادي المريخ حول إدارة النادي منعطفاً جديداً، بانقسام في المدرجات ما بين مؤيد من الجمهور لخطوة وزير الرياضة بولاية الخرطوم بحل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين لجنة تسيير، ورافض للتدخل الحكومي في الشأن المريخي مطالباً بأن تكون الديمقراطية هي الحاكم من خلال المجلس المنتخب، وكان الصراع المريخي قد تصاعد عقب إعلان الوزير حل مجلس الإدارة المنتخب وتعيين لجنة تسيير، ليلوح المجلس المنتخب بورقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من خلال المذكرة التي رفعها عبر الاتحاد السوداني لكرة القدم معلناً تمسكه بشرعيته التي جاءت عبر صناديق الاقتراع من خلال الجمعية العمومية، وحدث شد وجذب حول الإشراف على مباراة الفريق الأفريقية بين الطرفين، ومن يحق له قيادة الفريق في رحلته لمدينة بورتسودان لأداء مباراته الدورية أمام حي العرب، لتتراجع لجنة التسيير عن التصعيد كما جاء في تصريحات على لسان رئيسها محمد الشيخ مدني من أجل المصلحة العامة، وكان الوزير الولائي قد طالب الشرطة بالتدخل لإخلاء مقر المكتب التنفيذ للنادي من المجلس المنتخب لتمكين قراره بتعيين لجنة تسيير من التنفيذ.

مثل أمس أمام لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم مهاجم المنتخب الوطني والمريخ بكري المدينة، بسبب تخلفه عن مرافقة بعثة المنتخب إلي تونس في يناير الماضي، لإقامة معسكر تحضيري استعداداً لبطولة الشان التي أقيمت في المغرب.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت في اجتماعها السابق بكري المدينة لستة شهور قبل أن تلغي لجنة الاستئنافات هذا القرار وتطالب باستدعاء اللاعب الذي غاب عن مباراة فريقه أمام تاون شيب البتسواني، التي جرت الاثنين الماضي في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا.

فوز

عبّر الكابتن محمد عبد الله مازدا المدير الفني للمريخ عن سعادته بالانتصار، الذي حققه فريقه على حي العرب بورتسودان لحساب مباريات المجموعة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز بهدف، مبيناً أن فريقه قدم مباراة طيبة خاصة في شوط اللعب الثاني، وكان قريباً من الوصول لشباك المنافس أكثر من مرة.