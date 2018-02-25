«كاف» يحدد موعد مواجهة الهلال السوداني وتوغو بورت التوغولي

تسلم نادي الهلال السوداني أمس خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» حدد فيه الأخير موعد مباراة ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق توغو بورت، حيث ستلعب مباراة الذهاب في السابع من شهر مارس المقبل في العاصمة لومي بملعب بلدية توغو، بينما ستلعب مباراة الإياب بعد عشرة أيام من لقاء الذهاب في ملعب الهلال بأمدرمان. وعلى المستوى المحلي وصلت بعثة فريق الهلال إلى مدينة عطبرة لأداء مواجهة اليوم أمام فريق الأمل عطبرة ضمن مباريات الدوري الممتاز، وقد حظيت بعثة الهلال باستقبال حافل في ولاية نهر النيل، بدأ من مدخل مدينة الدامر حيث كانت رابطة الهلال بمدينة عطبرة حاضرة، وقد حلت بأحد فنادق المدينة، واختتم الفريق تحضيراته أمس بمعلب استاد عطبرة.

تصعيد

وأكد الأستاذ محمد جعفر قريش نائب رئيس مجلس إدارة نادي المريخ المحلول من وزير الرياضة بولاية الخرطوم في تصريحات إعلامية، أنهم متمسكون باستمراريتهم في مجلس إدارة النادي، ولن يتنازلوا عن حقهم الشرعي كمجلس منتخب جاء عبر الجمعية العمومية، وذكر أنهم رفعوا مذكرة للاتحاد السوداني لكرة القدم وللفيفا تصعيداً للقضية ودفاعاً عن حقهم كمجلس منتخب من قبل الجمعية العمومية ضد قرار الوزير الذي وصفه بالغريب، مؤكداً أنهم سيواصلون في مراحل التقاضي حتى النهاية حتى يدافعوا عن حقهم الشرعي كمجلس منتخب لافتاً إلى أنهم في نفس الوقت مستمرون في إدارة النادي بصورة طبيعية في المرحلة المقبلة.

تعادل

وفرض مريخ كوستي نتيجة التعادل السلبي على مضيفه هلال التبلدي، على ملعب استاد الأبيض ضمن مباريات المجموعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. قدم الفريقان مباراة مثيرة طوال الشوطين وسعى هلال التبلدي بجدية من أجل تحقيق الفوز لكنه لم يوفق في ترجمة الفرص، وقدم مريخ كوستي مباراة جيدة على الصعيد الدفاعي في حين أهدر مهند الطاهر قائد هلال التبلدي ركلة جزاء لفريقه، بالنتيجة رفع هلال التبلدي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة ومريخ كوستي إلى ثلاث نقاط.

فيما حقق أهلي مروي فوزاً عريضاً على كوبر البحراوي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب استاد الخرطوم ضمن مباريات المجموعة الأولى بمسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف الأهلي المخضرم خليفة أحمد ثلاثة أهداف هاتريك على مدار الشوطين، بالنتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط وتجمد رصيد كوبر في نقطة وحيدة.