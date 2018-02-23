العراق يترقب رفع الحظر في مارس

يترقب العراق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مارس المقبل، بشأن إنهاء الحظر على استضافة ملاعب العراق المباريات الدولية الرسمية، ويأمل العراق أن يتم رفع الحظر بالكامل لا سيما على إقامة المباريات في العاصمة، خصوصاً مع استقرار الأوضاع الأمنية ، وتستضيف البصرة 28 الجاري، مباراة بين المنتخب العراقي ونظيره السعودي الذي يزور البلاد للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً، في إطار استعداداته لمونديال روسيا 2018.

واكد وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان أن حضور المنتخب السعودي يعد مساندة لملف العراق برفع الحظر عن ملاعبه».