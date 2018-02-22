«الأزرق» يرتّب أوراقه لمواجهتي الأردن والكاميرون

تبدأ اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الكويتي لكرة القدم وضع عدد من السيناريوهات الخاصة بإعداد وتجهيز المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة من أجل اعتمادها من لجنة التسوية خلال الاجتماع المقبل ومنها برنامج المنتخب الأول الذي من المقرر أن يخوض مواجهتين خلال شهر مارس المقبل ضمن رزنامة فيفا «فيفا داي»، حيث سيحل ضيفا على شقيقه الأردني 21 مارس المقبل في العاصمة الأردنية عمّان، ويعقبها مواجهة المنتخب الكاميروني بكامل نجومه في الكويت 25 مارس في الكويت بعد غياب عامين عن استضافة المباريات الرسمية باستثناء خليجي 23 التي أقيمت مؤخرا في الكويت مطلع العام الحالي، وتهدف اللجنة الفنية من وراء إقامة اللقاءات الودية لصقل خبرات اللاعبين وتوفير احتكاك جيد لهم مع مدارس كروية مختلفة إلى جانب الارتقاء بترتيب الأزرق في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جهاز

ومن المتوقع أن تكلف اللجنة الفنية الجهاز المعاون للصربي بونياك مدرب الأزرق السابق بتولي القيادة الفنية خلال مواجهتي الأردن والكاميرون على أن تترك مهمة التعاقد مع مدربين أجانب للمنتخبات المختلفة إلى مجلس إدارة الاتحاد الجديد، خاصة أن الأزرق لن يكون مرتبطاً باستحقاقات رسمية خلال الفترة المقبلة ولا يحتاج إلى مدرب أجنبي في الوقت الحالي على أن يتم منح الفرصة للثلاثي الوطني ثامر عناد ووليد نصار وبداح الهاجري في تولي المسؤولية الفنية خلال المرحلة المقبلة بصفة مؤقتة، وستقوم اللجنة بتحديد موعد سفر وفد المنتخب الوطني إلى عمان من خلال التنسيق بين إدارة المنتخبات الوطنية واللجنة الفنية ولجنة التسوية والجهاز الإداري برئاسة فهد عوض مدير المنتخب.

تكليف

تسابق لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد لكرة القدم الكويتي برئاسة مشعل الربيع الزمن من أجل إنجاز المهام المكلفة بها بناء على قرار تعيينها من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي لمدة ثلاث شهور منوط بها اعتماد التعديلات التي أجراها الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» على لائحة النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية خلال اجتماع غير عادي يعقد منتصف شهر مارس المقبل، وتحاول التسوية الانتهاء من تلك التعديلات وفق البرنامج الزمني الذي تم وضعه حتى يتسنى لها إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 مايو المقبل، وبذلك تكون اللجنة نفذت خارطة الطريق لرفع الإيقاف النهائي عن الكرة الكويتية، وتبحث اللجنة عن مخرج قانوني لقانونية الجمعية العمومية التي من المزمع دعوتها للانعقاد في مارس المقبل، خاصة أن مجالس إدارات الأندية الكويتية حتى الآن مكلفة بتسيير أعمال وليست منتخبة.

مستجدات

وأبلغت المصادر أن من المتوقع أن تخاطب لجنة التسوية الهيئة العامة للرياضة للتعرف على آخر المستجدات بشأن إقرار النظم الأساسية للأندية الرياضية وفق قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017 والذي من خلاله سيتم انتخاب مجالس إدارات جديدة تباشر عملها وتساهم في تنفيذ خارطة الطريق، وأبدت المصادر تخوّفها من إبطال الجمعيات العمومية التي ستدعي لها لجنة التسوية مستقبلا نظرا لعدم وجود مجالس منتخبة، وهو ما يسبب إحراجاً خارجياً لها وتعود الكرة الكويتية للمربع الأول، وأشارت تلك المصادر إلى أن لجنة التسوية ستطلب من هيئة الرياضة كافة الضمانات القانونية التي تؤكد قانونية مجالس إدارات الأندية قبل الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي من خلالها سيتم إقرار التعديلات التي تتمثل في إجراء تعديلات على المادة 33 التي تمنح العضو الحق في الترشح لثلاث دورات بما يعادل 12 سنة فقط بجانب تعديل المادة 34 لتصبح " يحق لمجلس إدارة الاتحاد عقد 4 اجتماعات دورية خلال سنة ميلادية، بجانب منح الجمعية خلال المادة 54 لتصبح تشكيل لجنة للأخلاق والانضباط والاستئناف من خلال الجمعية العمومية.