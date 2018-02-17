حارس مرمى عراقي يخفي خبر وفاة رضيعته لخوض مباراة

أقدم حارس مرمى نادي نفط ميسان، المشارك في الدوري العراقي لكرة القدم، على إخفاء خبر وفاة رضيعته عن زملائه، لخوض مباراة مع نادي الشرطة، أحد أبرز الفرق العراقية في المسابقة المحلية.

وقال الحارس علاء أحمد (21 عاما) لوكالة فرانس برس "قبل المباراة بساعات توفيت ابنتي الصغيرة بعد خمسة أيّام من ولادتها، بسبب بمضاعفات إثر عملية الولادة".

وأضاف "يوم وفاتها أخبرت أسرتي ألا ينتشر الخبر لأتمكن من خوض المباراة. تحاملت على نفسي كثيرا ولم أخبر مدربي وزملائي لأني متأكد من رفضهم لمشاركتي".

وتابع الحارس الشاب "كنت أنتظر المباراة أمام الشرطة بفارغ الصبر، فهو فريق جماهيري من العاصمة ويضم أغلب لاعبي المنتخب العراقي، وكنت أتطلع لإثبات جدارتي أمامهم".

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قال علاء "انتابني شعور غريب وأجهشت بالبكاء، ما أثار استغراب زملائي الذين كانوا سعداء بالنتيجة".

وأضاف "بعدما أعلمتهم بالأمر تحولت لحظات الفرح لديهم إلى حزن ولم يعد أمامهم سوى أن يغمروني بمشاعرهم التي خففت عني وطأة الألم".

بدوره، قال الحكم الدولي العراقي صباح عبد الذي كان أحد أفراد طاقم تلك المباراة "كنت حكما رابعا وتابعت المباراة بتركيز عال واللافت فيها أن حارس نفط ميسان قدم في المباراة مستوى مذهلا".

وأضاف لفرانس برس "يبدو أنه أراد أن يحقق شيئا في المباراة، وفعلا أثار استغرابنا فور انتهاء المباراة ببكائه".