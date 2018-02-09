محمد صلاح: ليفربول ومنتخب مصر الأهم

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم وفريق ليفربول في حوار مع صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن أهم طموحاته الحالية أن يكون فريقه في وضع جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن يساعد منتخب بلاده على تجاوز الدور الأول في المونديال، مشيراً إلى ان الأهم له حاليا هو ليفربول ومنتخب مصر.

وحول متابعته للدوري الإسباني وإمكانية انتقاله إلىه في ظل إشادة زيدان مدرب ريال مدريد بإمكانياته، قال «أتابع الدوري الإسباني، لكن أحياناً لا أتمكن من ذلك عندما تتعارض المباريات مع مباريات فريقي، في الوقت الراهن أنا موجود مع ليفربول، وأريد التركيز مع فريقي لننهي الموسم بشكل رائع».

ورد صلاح على تعليق كوبر مدرب منتخب مصر بشأن اهتمام الريال بضمه، وقال: «ليس لدي ما أقوله، فقط أشعر بالسعادة في ليفربول».

وعن طموحاته في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، أجاب: في كرة القدم لا مستحيل، إذا فزت بها فإنك تكون قد وصلت للقمة، لكني حددت بالفعل أهدافي للموسم الحالي.