بنشرقي يقود الهلال لتعادل قاتل مع النصر بالدوري السعودي

أهدر الهلال نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عقب تعادله المثير 2 / 2 مع ضيفه النصر في قمة مباريات المرحلة العشرين للمسابقة.

رغم التعادل، ظل الهلال متربعا على صدارة المسابقة برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، كما ارتفع رصيد النصر إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

اتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث بادر جونيور كابنانجا بالتسجيل لمصلحة النصر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل نيكولاس ميليسي لمصلحة الهلال في الدقيقة 15.

لم يهنأ الهلال بتعادله كثيرا، بعدما أعاد المغربي محمد فوزير التقدم للنصر مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 24.

في الوقت القاتل، تقمص المغربي أشرف بنشرقي دور البطولة في فريق الهلال، بعدما أحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة 88، ليحقق انطلاقة متميزة في بداية مشواره مع الفريق، الذي انضم لصفوفه الشهر الماضي قادما من فريق الوداد البيضاوي المغربي.