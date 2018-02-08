محرز يتمسك بالرحيل إلى مان سيتي

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي الإنجليزي، سيغيب عن صفوف فريقه للمرة الثالثة في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يحل هذا الأخير ضيفاً على مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.

وغاب محرز عن مباراتين حتى الآن في الدوري الإنجليزي وعن أربع حصص تدريبية للضغط على ناديه من أجل السماح له بالرحيل إلى مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد عرض 65 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات محرز، بيد أن ليستر سيتي رفض العرض لتمسكه بالحصول على 80 مليون جنيه استرليني. ومن المحتمل أن يرجئ الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مسألة حسم صفقة محرز حتى الصيف المقبل ولكن هذا الأمر ليس مؤكد حتى الآن.