«ديربي الرياض» يخطف الأضواء الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية صوب استاد الأمير فيصل بن فهد لمتابعة مباراة «ديربي الرياض» التي تقام الليلة (21:30 بتوقيت الإمارات) في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين وتجمع بين الهلال وضيفه النصر.

وستكون المباراة صعبة على الفريقين في ظل رغبتهما الأكيدة في الفوز بنقاط المباراة كاملة، فالهلال يسعى لانتزاع النقاط لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، فيما يريد النصر الفوز بالمباراة لتعزيز حضوره في المركز الثالث.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق أربع نقاط أمام الأهلي، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 30 نقطة وهو نفس عدد نقاط فريق الفيصلي. وتتسم المباراة بطابع ثأري، باعتبار فوز الهلال 2 -1 في لقاء الذهاب.