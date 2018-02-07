بعد العقد الجديد.. الدوري السعودي الثامن عالمياً

أصبح الدوري السعودي للمحترفين ثامن أغلى دوري في العالم بعدما وقع اتحاد القدم عقد النقل الجديد مع شركة الاتصالات السعودية لمدة 10 أعوام مقابل 6.6 مليار ريال.

ويتفوق الدوري السعودي على بطولات محلية كبرى، مثل الدوري الهولندي والبلجيكي والدوري الأميركي والدوري الأرجنتيني، ويأتي ثامناً كأغلى حقوق النقل عبر بطولات كرة القدم حول العالم.

وتبلغ قيمة الدوري السعودي 176 مليون دولار أميركي سنوياً، وهو أضعاف الرقم الذي دفعته الحكومة الأرجنتينية لتحويل مباريات البطولة المحلية إلى مجانية مقابل 29 مليون دولار عبر برنامج "كرة القدم للجميع" الذي يتيح لمواطني الأرجنتين مشاهدة المباريات المحلية دون تشفير، فيما ارتفع الرقم ليبلغ 58 مليون دولار أميركي العام الماضي، وسط اعتراضات من الأندية التي ترغب بتشفير المباريات للحصول على أموال أكثر.

وتبلغ قيمة حقوق نقل الدوري البلجيكي 75 مليون دولار أميركي سنوياً، فيما تزيد قيمة جاره الهولندي بـ12 مليون دولار، أما الدوري الأميركي لكرة القدم فتبلغ قيمة حقوق نقله 90 مليون دولار سنوياً في عقد يستمر حتى 2022.

ويأتي الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثامن عالمياً خلف الدوري الإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي والإسباني والتركي والبرازيلي.

وتبلغ قيمة حقوق نقل الدوري الإنجليزي 2.2 مليار دولار سنوياً، وهو رقم مرشح للزيادة بما نسبته 23% في العقد الجديد الذي سيوقع العام القادم، ويأتي خلفه الدوري الألماني بمبلغ 1.4 مليار دولار، والإيطالي بـ1.3 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ قيمة نقل الدوري الإسباني مليار دولار سنوياً.

وتبلغ قيمة نقل منافسات الدوري الفرنسي 739 مليون دولار سنوياً، وخلفه الدوري التركي الذي يُنقل لقاء 489 مليون دولار أميركي، فيما تبلغ قيمة الدوري البرازيلي 400 مليون دولار أميركي سنوياً.